Matthias Strolz beim FRESH CONTENT Congress 2020 in Graz

Neue Wege im Business: Wichtiger denn je!

Graz (OTS) - Neue Wege für Sales und Marketing zeigt der 3. Fresh Content Congress in Graz. Mit dabei: NEOS-Gründer Matthias Strolz, Journalistin Corinna Milborn, Marketing-Rockstar Dietmar Dahmen, Profiler Mark T. Hofmann u.m. - www.fresh-content-congress.com



„Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein.“ - Marie von Ebner-Eschenbach

Kreativität, Einfallsreichtum und vor allem Krisenfestigkeit muss mitbringen, wer am Markt bestehen will. „Im Corona-Lockdown ist vielen Unternehmern bewusst geworden, wie viel Flexibilität Unternehmertum verlangt und wie sehr wir manchmal in fixen Vorstellungen verharren“, stellt der Gastgeber des Fresh Content Congress, der Grazer Unternehmer Harald Kopeter fest. Für ein erfolgreiches Business und ein gelingendes Leben benötigen wir frische Impulse – von Menschen, die frischen Wind in unseren Kopf bringen. Ein Tag voller Inspiration und Motivation wartet auf Unternehmerinnen und Unternehmer, die von den Besten lernen wollen:

Matthias Strolz, Dietmar Dahmen, Corinna Milborn, Mark T. Hofmann, Roger Rankel, Andreas Buhr und Harald Kopeter, Moderation: Sandra Thier

FRESH CONTENT CONGRESS - Neue Wege für Sales und Marketing

Mittwoch, 21. Oktober 2020, 9 bis 20 Uhr | Congress Graz www.fresh-content-congress.com

Rückfragen & Kontakt:

Corporate Media Service GmbH

Harald Kopeter | harald.kopeter @ cm-service.at

+43 316 907575

Joanneumring 6 / 8010 Graz