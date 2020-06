Kultur – Drozda pocht auf Ersatz für Verdienstentgang und für nicht verkaufte Tickets

Künstler-Überbrückungsfonds: SPÖ-Kultursprecher fürchtet bürokratische Abwicklung und zu geringe Dotierung und vermisst Richtlinien

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kultursprecher Thoma Drozda hat heute im Nationalrat einmal mehr auf die unzureichende Unterstützung der KünstlerInnen und der Kulturinstitutionen in der Corona-Krise hingewiesen und die SPÖ-Forderung nach Ersatz für den Einnahmenentgang bekräftigt. „Es braucht einen Ersatz für den Verdienstentgang und den Entgang an Karteneinnahmen“, betonte Drozda. Und es brauche eine realistische Planung, wer wann und wie wieder arbeiten kann und darf. Leider sei aber auch bei der zweitägigen Regierungsklausur in diesen zentralen Fragen nichts gesagt worden. ****

Die Probleme für die Kultureinrichtungen durch den Verdienstentgang zeige sich etwa bei den Museen, deren MitarbeiterInnen in Kurzarbeit seien, obwohl es genügend Forschungsarbeit gebe, verwies Drozda dazu auch auf die heutige Protestaktion der Betriebsräte der Museen. Es sei aber die einzige Möglichkeit für Museen, an Geld zu kommen und damit den Sommer zu überstehen, ist Drozda verärgert. Ähnlich sei es beim Fonds für die gemeinnützigen Kultureinrichtungen: „Angekündigt wurden 700 Mio. Euro – ausbezahlt sind bis heute null! Das ist wirklich eine Zumutung!“

Auch beim Künstler-Überbrückungsfonds, der heute beschlossen wird, fürchtet Drozda ähnliche Probleme: Es sei zwar grundsätzlich zu begrüßen, dass 90 Mio. Euro für freie KünstlerInnen zur Verfügung gestellt werden, „allerdings ist der Künstler-Begriff zu eng definiert, wieder ist der Betrag zu klein. Wieder ist eine bürokratische Abwicklung zu befürchten.“ Und es sei nicht nachvollziehbar, warum die Richtlinien für den Fonds immer noch nicht vorliegen.

„Es geht darum, jetzt rasch zu helfen und völlig verlorenes Vertrauen neu zu schaffen. Vertrauen schafft man aber nicht durch Pressekonferenzen oder Regierungsklausuren. Vertrauen schaffen Sie durch konkrete Arbeit und durch eine erfolgreiche Abwicklung. Wie heißt es so schön bei Brecht: Vertrauen wird dadurch erschöpft, dass es in Anspruch genommen wird.“ (Schluss) bj/ah

