Gesunder Schlaf stärkt das Immunsystem: Mit BETTEN REITER schlafen Sie (sich) gesund

17. Juni 2020 – Gesunde Ernährung, Sport und frische Luft: So stärkt man das Immunsystem. Aber am einfachsten und effektivsten: gesunder und erholsamer Schlaf.

Leonding/Wien (OTS) - Rund 30 % aller ÖsterreicherInnen leiden an Schlafstörungen. Angefangen bei Einschlaf- und Durchschlafstörungen bis hin zu schlichtweg zu wenig Schlaf. Die Folgen sind nicht nur Konzentrationsstörungen und Mattigkeit, auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schlaganfall steigt. Im Gegenzug sinkt das Leistungsvermögen, auch Urteilskraft und Reaktionszeit werden beeinträchtigt. Man spricht auch von Schlaftrunkenheit, vergleichbar mit 0,5 bis 1 Promille Alkohol im Blut.

Gesunder und erholsamer Schlaf macht uns nicht nur fit, ForscherInnen konnten auch nachweisen, dass er das Immunsystem stärkt. Die ideale Basis, um vor Viren und Co. bestens geschützt zu sein. Und worauf wir schlafen, hat einen großen Einfluss darauf, wie erholsam der Schlaf ist.

Spezialist für Beratung und Bettwaren

Eine „falsche“ Matratze kann etwa zu Rückenschmerzen und Verspannungen führen, eine zu warme Decke zu vermehrtem Schwitzen und ein „falscher“ Polster zu Nackenschmerzen. Eine persönliche Beratung ist daher das Um und Auf beim Kauf von Bettwaren. Die BETTEN REITER-BeraterInnen sind AGR-zertifiziert (Aktion Gesunder Rücken) und helfen KundInnen, die optimale Matratze für einen gesunden Rücken zu finden. Mittels Computeranalysen wird das individuelle Schlafprofil ermittelt und maßgeschneiderte Matratzen sowie der dazu passende Lattenrost können so empfohlen werden.

Hergestellt in Österreich mit Liebe

Bei BETTEN REITER liegen die Kunden aber nicht nur goldrichtig – sie betten sich auch auf den erlesensten Decken und Kopfpölstern. Ein Großteil davon wird in der hauseigenen Manufaktur in Leonding erzeugt, auch Fairtrade-zertifizierte Decken und Pölster. Über 130.000 Decken und Pölster werden jährlich produziert und landen nicht nur in den BETTEN REITER-Geschäften, sondern auch in den heimischen Schlafzimmern. Dabei wird seit 50 Jahren ein besonderer Schwerpunkt auf feinste Naturmaterialien wie etwa Baumwolle, Schafwolle, Kamelhaar, Kaschmir und Wildseide gelegt. Etwa 25 % aller verkauften Pölster und Decken stammen aus der hauseigenen Produktion, der Rest aus der EU. Damit ist BETTEN REITER der einzige Filialist in Europa, der Steppwaren aus fair gehandelter Baumwolle selbst herstellt. Die dafür benötigte Energie kommt zu 100 % aus Wasserkraft.

Bio, vegan, cradle to cradle

Als erster Heimtextil-Erzeuger in Österreich erhielt BETTEN REITER bereits 2007 das Fairtrade-Zertifikat. Auch Bio ist stark am Vormarsch, deshalb sind seit März 2020 alle Fairtrade-Produkte auch bio. Eine vegane Kollektion ist ebenfalls im Sortiment vertreten, bestehend aus kuscheligen Pölstern, anschmiegsamen Decken und sogar einer rückenschonenden Matratze – Ortho Vegan. „Wir sind stolz darauf, durch die Partnerschaft mit der Veganen Gesellschaft Österreichs eine Vorreiterrolle bei Nachhaltigkeit einnehmen zu können. Es ist uns ein großes Anliegen, unsere KundInnen bei der Umsetzung einer veganen Lebensweise zu unterstützen“, so BETTEN REITER-Geschäftsführer DI Peter Hildebrand. Einen weiteren Meilenstein landete das österreichische Unternehmen mit der Einführung der ersten „Cradle to Cradle Certified GOLD“-zertifizierten Heimtextilien-Kollektion. Die Heimtextilien des Labels „OceanSafe“ sind zu 100% biologisch abbaubar und sind damit auch zu 100% schadstofffrei. Ganz nach dem Motto: „Wo kein Gift rein kommt, kommt auch nie solches raus.“ „Es ist hinlänglich bekannt, dass unsere Gewässer mit Mikroplastik und Chemikalien belastet sind. Die Textilherstellung trägt ihren Teil zu diesem Dilemma bei. Wir tolerieren diese Tatsache nicht länger und sind stolz darauf, zu den Vorreitern zu gehören, die sich diesem Thema nachhaltig annehmen“, so Peter Hildebrand. So bleibt nicht nur der Mensch gesund, sondern auch die Umwelt.

Über BETTEN REITER

BETTEN REITER ist der österreichische Heimtextilien-Spezialist. Das Familienunternehmen ist seit 1953 die erste Adresse, wenn es um trendiges Wohnen und gesundes Schlafen geht. Bestens ausgebildete Mitarbeiter sind in 17 Filialen täglich im Einsatz für die Kunden. Der Erfolg von BETTEN REITER gründet sich auf drei Säulen, die das Unternehmen von der ersten Stunde an geprägt haben: Kundennähe mit persönlicher Beratung, Top-Qualität zu besten Preisen und eine Firmenphilosophie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Aus Liebe zur Region und um die heimische Wertschöpfung zu stärken, gibt BETTEN REITER österreichischen Produkten und Lieferanten den Vorzug. Nachhaltigkeit und Fairtrade sind dabei Teil der DNA von BETTEN REITER.

Rückfragen & Kontakt:

LOEBELL NORDBERG

Mag. Nicole Scheiber

ns @ loebellnordberg.com

Fon: +43 1 8904406-20

Mobile: +43 664 2817099