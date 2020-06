Bürgermeister Ludwig will „schlüssiges“ Verkehrskonzept für Innere Stadt

Wien (OTS/RK) - Bürgermeister Michael Ludwig wird Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein gemeinsam mit City-Bezirksvorsteher Markus Figl zu einem Gespräch zum Verkehrskonzept für die Innere Stadt einladen. „Ich werde mir von der Vizebürgermeisterin und vom Bezirksvorsteher berichten lassen, wie sie sich das vorstellen.“ Das hat der Stadtchef heute, Mittwoch, gegenüber der Rathauskorrespondenz angekündigt.

„Ich bin für Verkehrsberuhigung – insbesondere in der Inneren Stadt“, betonte der Bürgermeister. „Allerdings braucht es dafür ein schlüssiges Konzept, bei dem auch die Nachbarbezirke mit einbezogen werden“, sagte der Bürgermeister. Die angrenzenden Bezirke seien von den Maßnahmen in der City betroffen – von Verkehrsaufkommen bis hin zur Auslastung der Parkplätze. Ludwig forderte ein Gesamtkonzept – auch abgestimmt mit der Parkraumbewirtschaftung in der Stadt. Die Bandbreite zwischen „autofreier Innenstadt“ und zahlreichen Ausnahmeregelungen für die Zufahrt mit dem Pkw sei noch sehr groß. Der von Verkehrsstadträtin Hebein angestrebte Zeitplan für die Umsetzung – noch vor der Wien-Wahl im Herbst – sei sehr ambitioniert. (Schluss) ato

