Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 19.6.: Schöne neue Arbeitswelt

Wien (OTS) - „Schöne neue Arbeitswelt“ lautet der Titel des von Clara Peterlik gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 19. Juni um 9.42 Uhr in Ö1.

500.000 Menschen sind arbeitslos, 1,1 Millionen in Kurzarbeit. Das Beratungsunternehmen McKinsey geht davon aus, dass europaweit 59 Millionen weitere Menschen in den kommenden Monaten arbeitslos werden könnten. Gleichzeitig hat sich durch die Krise in vielen Betrieben das Arbeiten grundlegend verändert: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren im Home-Office, das hat die Digitalisierung voran getrieben -es sind technische Lösungen gefunden worden, die davor als unmöglich gegolten haben. Doch wird das die Digitalisierung weiter beschleunigen und werden wir auch nach der Pandemie mehr von Zuhause aus arbeiten? Oder werden gewisse Jobs durch die jetzige Erfahrung als obsolet gesehen? Werden andere systemrelevante dafür mehr geschätzt? Und wie gehen wir mit der hohen Arbeitslosigkeit um? Welche Ideen stehen im Raum?

