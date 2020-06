NEOS Wien/Innere Stadt: Langjährige NEOS-Forderung nach verkehrsberuhigter Innenstadt wird endlich umgesetzt

Ausweitung der Citybus-Strecken und Betriebszeiten soll Infrastruktur sicherstellen, bauliche Maßnahmen in der City müssen folgen

Wien (OTS) - Eine verkehrsberuhigte Innenstadt ist bereits seit 2015 eine Forderung der Wiener NEOS und findet sich auch im Programm. Diesem Ziel ist man nun einen großen Schritt näher. In einer fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit wurde ein Konzept zur Verkehrsberuhigung entwickelt, welches jetzt in der Praxis Anwendung finden soll. „Für die Umsetzung braucht es langfristig aber eine elektronisch gestützte Einfahrtsüberwachung. Auch bauliche Maßnahmen sind noch notwendig, um das volle Potential und den neu gewonnenen Platz der verkehrsberuhigten Innenstadt nutzen zu können. Welche Maßnahmen konkret umgesetzt werden, soll Ergebnis einer begleitenden Evaluierung der jetzigen Lösung sein“, so Bettina Emmerling, Verkehrssprecherin NEOS Wien.

Christoph Hilscher, Klubobmann und Spitzenkandidat der NEOS Innere Stadt: „Ich freue mich, dass unserer Forderung nach einer verkehrsberuhigten Innenstadt endlich nachgegangen wird. Wichtig ist in unseren Augen, dass die Ausnahmen gut überlegt werden und die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger in der Innenstadt weiter gewährleistet wird. Dazu müssen die Fahrzeiten und Fahrstrecken der Citybusse ausgeweitet werden.“ Entsprechende Anträge, auf Ausweitung der Betriebszeiten auf Sonn- und Feiertage sowie eine Streckenausweitung werden in der heutigen Bezirksvertretungssitzung eingebracht.

