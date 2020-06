Wölbitsch: Maßnahmen der Bundesregierung bringen Entlastung und Investitionen für Wien

Bundesregierung setzt strukturelle Maßnahmen zur nachhaltigen Entlastung der Bürgerinnen und Bürger – Entlastung der Haushalte auch in Wien längst überfällig

Wien (OTS) - „Mit dem gestern beschlossenen Maßnahmenpaket der Bundesregierung setzt die Bundesregierung einen wesentlichen Fokus auf Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie Investitionen in unsere Wirtschaft. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, unser Land und unsere Stadt wieder zurück auf die Spur zu bringen“, so Stadtrat Markus Wölbitsch zu den gestrigen Ergebnissen der Regierungsklausur des Bundes. Genauso erfolgreich, wie die Bundesregierung im Kampf gegen das Virus war, stellt sie sich nun dem Kampf gegen die Wirtschaftskrise. „Nichts bleibt unversucht, um Arbeitsplätze zu retten und neue zu schaffen“, so der ÖVP-Stadtrat.

Im Gegensatz zur Wiener Stadtregierung setzt die Bundesregierung auch auf strukturelle Maßnahmen, die die Bürgerinnen und Bürger nachhaltig entlasten, wie etwa die Senkung der ersten Einkommenssteuerstufe von 25 auf 20 Prozent. „In Wien ist eine nachhaltige Entlastung aller Haushalte durch eine Gebührensenkung längst überfällig. Schließlich zahlt ein durchschnittlicher Haushalt seit Rot-Grün regiert um 270 Euro im Jahr mehr für Gebühren. Aber Rot-Grün will sich damit weiter ein saftiges Körberlgeld verdienen“, so Wölbitsch. ​

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien