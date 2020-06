Deutsch: Attacken von Hofer auf Religionsgemeinschaft „vollkommen inakzeptabel“

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik an den gestrigen Aussagen von FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer am Viktor-Adler-Markt übt heute, Mittwoch, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. „Hofers herabwürdigende Aussagen und skandalösen Vergleiche gegenüber der islamischen Religionsgemeinschaft sind vollkommen inakzeptabel“, so Deutsch, der vom Dritten Nationalratspräsidenten eine Entschuldigung für seine „diffamierenden Provokationen“ fordert. Die Ibiza-Affäre und mutmaßlichen Drogenskandale rund um den ehemaligen Klubobmann Johann G. haben der FPÖ offenbar derart zugesetzt, dass sie aus ihrer politischen Bedeutungslosigkeit nur mehr durch den Rückfall in ganz alte Muster Aufmerksamkeit erregen kann: Spalten, Diffamieren und Hetzen. „Bedauernswert“, so Deutsch. (Schluss) ls/bj

