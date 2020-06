Neue Heimat Zeitung: Nazi-Diktion des 3. Nationalratspräsidenten, gegen den Koran, verursacht Unruhen in Österreich!

Austrotürkische NGOs äußern scharfe Kritik gegenüber dem "Nazi-Diktion" ähnlichem Corona-Virus (Parasit)-Koran-Vergleich des 3. Nationalratspräsidenten Hofer.

Wien (OTS) - Die Aussagen des dritten Nationalratspräsidenten und FP-Chef der Republik Österreich Norbert Hofer, bei der gestrigen FPÖ-Demo im zehnten Bezirk in Wien mit den Worten "der Koran ist gefährlicher als das Corona-Virus (Parasit)", finden einige unabhängige NGOs nicht nur gefährlich, sondern auch verhetzend und vergleichbar mit Nazi-Diktion.



Der Präsident des österreichisch-türkischen Handelsverbandes Yavuz Kuscu, verurteilt diese Aussagen des dritten Nationalratspräsidenten mit folgenden Worten: "Wir verurteilen diese Aussage scharf und fordern eine Entschuldigung! Hier wurde eine anerkannte Religion mit ca. 700.000 Mitgliedern in Österreich, durch die Verhetzung deren heiligen Buches diffamiert. Das ist religiöser Rassismus! Wie soll Österreich mit einer Religion, die in der gesamten Welt über zwei Milliarden Anhänger hat, Brücken bauen, wenn deren heiliges Buch durch den dritten Nationalpräsidenten mit dem Corona-Virus verglichen wird?"

Auch der Obmann der Türkischen Kulturgemeinde in Österreich (TKG) Birol Kilic, verurteilt die Aussagen: "Die unglücklich gewählten Worte vom dritten Nationalratspräsidenten der Republik Österreich, mit welchen er den Corona-Virus mit dem heiligen Buch des Islams vergleicht, ist eine Nazi-Diktion. Der 'Jüdische Parasit' ist ein seit der Zeit der Aufklärung nachweisbares judenfeindliches Stereotyp. Wir können solchen Inhalt aus Propaganda Zeitungen und Bildern der Zeit der NSDP entnehmen. Corona ist ein Virus, ein Virus begegnet dem Organismus nur als Parasit. Das Virus ist für die lebende Zelle ein unerwünschter, zehrender Gast, dessen Ansprüche vom Gastgeber mit pathogenen, toxischen, mutagenen, teratogenen oder onkogenen Schäden, die oft zum Tode führen, bezahlt werden müssen. Hier versucht 3. Nationalratspräsidenten Hofer über den Koran und seine Anhänger mit dem Corona-Virus als Parasit, ein Feindbild zu verbreiten, welches wir alle aus der Geschichte des Antijudaismus bereits kennen. Damals wurde der Hass gegen den Juden (Talmut) verbreitet. Adolf Hitler griff das Stereotyp 1924/25 in seiner Programmschrift 'Mein Kampf' wiederholt mit dem Worten auf: 'Der Jude ist und bleibt der ewige Parasit, ein Schmarotzer, der wie ein schädlicher Bazillus sich immer mehr ausbreitet, sowie nur ein günstiger Nährboden dazu einlädt.' Nur verwendet der dritte Nationalpräsident der Republik Österreich heute gegen den Koran und indirekt gegen seine Anhänger, gleiche Stereotypen. Das ist ein Fall, auf welchen Staatsanwälte von Amts wegen reagieren sollten. Wir erwarten nicht nur von unseren anständigen Politiker*innen, diese Scharlatan-Aussagen zu verurteilen, wir müssen auch die FPÖ-Basis vor diesem primitiven Hetzer schützen. Im Endeffekt wollen wir hier in Österreich mit allen Menschen friedlich und anständig, unter Bewahrung unserer Würde, leben. Wir sind gegen jeglichen Fundamentalismus, Politisierten Glauben und genauso gegen Rassismus aller Art! Man sollte hier keine gesamte Religion verunglimpfen. Wir warnen! Solche Aussagen geben einem Fundamentalisten Kraft und bringen Terror nach Österreich."

Auch der ehemalige Abgeordnete aD. Efgani Dönmez, äußerte sich zur Aussage von FPÖ-Chef Norbert Hofer, welcher den Koran als gefährlicher als das Corona-Virus diffamiert: „Es gibt in der FPÖ leider noch immer Kräfte, welche zwischen Kritik und Diffamierung nicht unterscheiden können. Diese Aussage von Herrn Hofer ist an Niveaulosigkeit kaum zu unterbieten und ist einer ehemaligen staatstragenden Partei nicht würdig. Darüber hinaus erfüllt diese Aussage den Tatbestand der Verhetzung - Paragraf 283 und Paragraf 188 Herabwürdigung religiöser Lehren."

Rückfragen & Kontakt:

NEUE HEIMAT ZEITUNG-Yeni Vatan Gazetesi

Dr.Perihan Mansur

Chefredaktion

redaktion @ yenivatan.at

www.yenivatan.at