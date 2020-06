ORF III am Donnerstag: Dreimal „Agatha Christie's Poirot“

Außerdem: tagsüber Nationalratssitzung in „Politik live“ mit Fragestunde an Bundeskanzler Sebastian Kurz

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Donnerstag, dem 18. Juni 2020, in „Politik live“ ab 9.05 Uhr die Nationalratssitzung, die mit der ersten Fragestunde an Bundeskanzler Sebastian Kurz in dieser Legislaturperiode beginnt. Behandelt werden zudem die Tierschutz- und Tourismusberichte 2019 sowie die verringerte Entlohnung der wegen Corona verlängerten Einsatzzeit für Zivildiener. ORF 2 überträgt bis 13.00 Uhr.

Im ORF-III-Abendprogramm warten drei knifflige Fälle auf „Agatha Christie’s Poirot“. Zunächst kommt es in der 2005 produzierten Folge „Der blaue Express“ (20.15 Uhr) zum Mordfall im Zug. Nach einer Fahrt mit dem Blue Train von Calais nach Nizza wird Hercule Poirot in den Dienst genommen, um die Ermordung der Erbin Ruth Kettering (Jaime Murray) aufzuklären. Diese wurde brutal niedergeschlagen in ihrem Abteil gefunden. Die Tochter eines reichen Industriellen wollte sich von ihrem Ehemann (James D’Arcy) scheiden lassen.

In „Lasst Blumen sprechen“ (21.50 Uhr) aus dem Jahr 1993 wird Poirot durch eine gelbe Schwertlilie, die er per Post erhält, an einen seiner ungelösten Fälle erinnert. Kann Poirot verhindern, dass erneut jemand zu Schaden kommt? Der Krimiabend schließt mit dem 1993 entstandenen Film „Das fehlende Testament“ (22.45 Uhr): Darin untersucht der belgische Privatdetektiv den Mord an einem alten Freund, den er bei einer Debatte über Frauenrechte an der Universität Cambridge besucht.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at