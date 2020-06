Sidl: Zwei Millionen Euro für Österreich nach Unwetterschäden

EU-Parlament stimmt über Hilfsgelder ab

Wien (OTS/SK) - Das Europaparlament stimmt heute über die Auszahlung von EU-Hilfen nach den heftigen Unwetterschäden 2019 ab. SPÖ-Europaabgeordneter und Umweltsprecher Günther Sidl begrüßt die Zahlungen, von denen Österreich 2,3 Millionen Euro erhalten soll. "Die Unwetter im vergangenen Jahr haben Kärnten und Osttirol besonders heftig betroffen. Hochwasser, Lawinen- sowie Murenabgänge haben einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Die EU-Katastrophenhilfen werden also immer noch dringend benötigt. Damit zeigt die EU auch, dass in Notsituationen, ob Corona-Pandemie oder Unwetterschäden, kein Mitgliedsland alleine gelassen wird!" **** (Schluss) bj

