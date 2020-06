Nepp zu autofreier Innenstadt: Ludwig muss schwarz-grünes Pantscherl stoppen

FPÖ ist einziges Gegengewicht zu wirtschaftsfeindlichem Irrsinn

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef, Vizebürgermeister Dominik Nepp, fordert Bürgermeister Ludwig auf, seinen Ankündigungen auch Taten folgen zu lassen und das „schwarz-grüne Pantscherl für die autofreie Innenstadt“ zu stoppen. „Die grüne Hebein und der schwarze Bezirksvorsteher fahren über die Interessen der Innenstadtbewohner und der Geschäftsleute drüber und Ludwig schaut achselzuckend dabei zu. Der Bürgermeister darf sich nicht länger auf der Nase herumtanzen lassen sondern muss endlich eingreifen und diesen Überfall auf die Bürger verhindern“, so Nepp zur Ankündigung, das Autoverbot bereits im August einzuführen.



Nepp warnt davor, dass das Autoverbot in der Wiener Innenstadt die ohnehin schon von der Coronavirus-Krise schwer gebeutelten Unternehmen weiter belasten wird. „Die Betriebe benötigen jeden Euro Umsatz wie einen Bissen Brot. Anstatt diesen mit Hilfen unter die Arme zu greifen, werden nur weitere Steine in den Weg gelegt. SPÖ, ÖVP und Grüne sind nichts nur Autofahrerfeinde, sondern sie treiben die Wirtschaft in den Ruin und sorgen für zusätzliche Arbeitslose. Die FPÖ ist das einzige Gegengewicht zu diesem rot-schwarz-grünen Irrsinn“, betont der Wiener FPÖ-Chef.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

0664 1535826

andreas.hufnagl @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at