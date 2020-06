Teilen macht glücklich – Gastronomiegutscheine für die Ärmsten

Volkshilfe Wien ruft dazu auf, Gastrogutscheine zu spenden

Die Gastro-Gutscheinspende, das „Friendship-Ticket*“ ist ein kleiner Beitrag zur großen Solidarität mit allen, die es schwerer denn je haben, wir bedanken uns herzlich bei allen Spender*innen Tanja Wehsely, Geschäftsführerin Volkshilfe Wien

Wien (OTS) - Die Volkshilfe Wien hilft schnell, unbürokratisch und direkt. In Zusammenarbeit mit der Jungen Generation der SPÖ Wien werden die Gastro-Gutscheine gesammelt (auch direkt in den Haushalten abgeholt), und an Armutsbetroffene weitergegeben.

„Wer schnell hilft, hilft doppelt. Die Volkshilfe Wien trägt dazu bei, in Not geratene Menschen ein wenig Freude und Lebensqualität in ihren Alltag zu bringen. Außerdem werden durch dieses „Friendship-Ticket*“ auch unmittelbar die krisengebeutelten Gastronom*innen unterstützt“, stellt Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien fest.

Informationen: https://bit.ly/30KDpOT

