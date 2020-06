Barbara Stöckl im Gespräch mit Thomas Stipsits, Mathea, Pablo Hagemeyer und Michaela Ernst

In „Stöckl.“ am 18. Juni um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 18. Juni 2020, um 23.05 Uhr in ORF 2 Schauspieler und Kabarettist Thomas Stipsits, Popsängerin Mathea, Psychiater und Psychotherapeut Pablo Hagemeyer sowie Journalistin und Autorin Michaela Ernst zu Gast bei Barbara Stöckl:

Pablo Hagemeyer arbeitet als Psychiater und Psychotherapeut mit Narzissten und ihren Opfern – das Außergewöhnliche daran: Er ist selbst Narzisst. Im Gespräch mit Barbara Stöckl gibt er Einblick in seine persönliche Entwicklung und erklärt, wie man diesem speziellen Charaktertypus Paroli bieten kann. Nebenbei ist der Arzt aus Bayern auch als medizinischer Berater der TV-Serie „Der Bergdoktor“ tätig.

Würde Thomas Stipsits eine Rolle in der Erfolgsproduktion aus dem Tiroler Bergidyll reizen? Auch das beantwortet der Schauspieler und Kabarettist im ORF-Nighttalk „Stöckl.“. Seine Auftrittspause nutzte er, um die Helden des Corona-Alltags hochleben zu lassen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Katharina Strasser veröffentlichte er zahlreiche Lieder, die er jenen widmete, die in den bewegten Zeiten Halt gaben.

Mathea ist die derzeit wohl angesagteste Popmusikerin Österreichs. Die Salzburgerin hatte in einem Altersheim und als Schuhverkäuferin gearbeitet, ehe sie mit Hits wie „2x“ und „Chaos“ die Bühnen eroberte. Mit ihrem ersten Album „M“ zieht sie bereits mit 21 Jahren Zwischenbilanz.

Die Journalistin Michaela Ernst wagte nach vielen Berufsjahren ein Studium. Sie begann sich intensiv mit den Veränderungen durch die Digitalisierung zu beschäftigen. In ihrem Buch „Error 404“ plädiert sie dafür, den Wandel nicht nur geschehen zu lassen, sondern aktiv mitzugestalten.

