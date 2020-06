„Eco Spezial“: Meister der Krise – innovative Unternehmen in Zeiten von Corona

Am 18. Juni um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Meister der Krise“ präsentiert Rosa Lyon am Donnerstag, dem 18. Juni 2020, um 22.30 Uhr in ORF 2 ein „Eco Spezial“ über innovative Unternehmen in Zeiten von Corona.

Manche heimische Unternehmen haben besonders rasch und innovativ auf die Pandemie reagiert. „Eco“ zeigt einige von ihnen – von Klein- und Mittelunternehmen bis zu Weltmarkführern. Für manche Unternehmen ist das bloße Hochfahren nach dem Corona-Shutdown zu wenig. Österreichische Firmen sind gefordert, Umsatzdefizite aufzuholen und sich neu aufzustellen, mit innovativen Ideen durchzustarten oder neue Erkenntnisse, Produkte und Dienstleistungen in den Wettbewerb einzubringen. Werner Jambor hat sich für dieses „Eco Spezial“ in ganz Österreich umgeschaut:

Schutzmasken für die Welt

Lenzing & Palmers

Regionale Einkaufsplattformen aus dem Internet

Shoepping

Bau- & Mautstellen im Krisenmodus

Asfinag

Haubenkoch versorgt Krisenhelfer

Steirereck

Im Drei-Schicht-Betrieb für Hygienebedarf

Hagleitner

Regionale Lebensmittel im Direktvertrieb

Adamah

Videokonferenzen aus Österreich

X-Net & Co

Gesichtsvisiere & Distanzmöbel

Fuchshofer

