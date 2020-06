Brückensanierung über Gablitzbach bei Purkersdorf

Auch Fahrbahn der Landesstraße B 1 wird erneuert

St. Pölten (OTS) - In zwei Bauprojekten auf der Landesstraße B 1 bei Purkersdorf werden derzeit Arbeiten durchgeführt bzw. steht der Baubeginn unmittelbar bevor. Insgesamt werden dabei 470.000 Euro im Interesse einer erhöhten Verkehrssicherheit investiert. Der Baustart erfolgte kürzlich in Anwesenheit von Landtagspräsident Karl Wilfing.

Vor dem nordwestlichen Ortsende von Purkersdorf wird auf der B 1 in einer Bauzeit von fast zwölf Wochen die Brücke über den Gablitzbach saniert. Bei dem Plattentragwerk, das eine Breite von zwölf Metern und eine Länge von vierzehn Metern aufweist, werden mit Gesamtkosten von rund 320.000 Euro zum einen Randbalken adaptiert und zum anderen Fahrbahnbelag, Brückenabdichtung und Geländer erneuert. Auch Betonschäden am Bauwerk werden durch entsprechende Maßnahmen instandgesetzt. Der bachaufwärtige Randbalken wird auf 2,75 Meter erweitert, um einen breiteren Geh- und Radweg anzulegen. Das Geländer wird in diesem Bereich auf 1,2 Meter erhöht. Die Arbeiten führt die Firma Strabag aus.

Im Anschluss wird auf der Landesstraße B 1 zwischen der „Süßfeldstraße“ und dem nordwestlichen Ortsende von Purkersdorf die Fahrbahn erneuert. Auf einer Länge von rund 800 Metern und auf einer Fläche von rund 6.600 Quadratmetern werden hier mit Kosten von rund 150.000 Euro der Straßenbelag abgefräst, ein neuer Belag aufgebracht und abschließend die Bodenmarkierung aufgebracht. Die Arbeiten werden unter halbseitiger Sperre in einer Bauzeit von vier Tagen durchgeführt, wobei die Fräsarbeiten am Tag und die Asphaltierungsarbeiten in den Abend- und Nachtstunden ausgeführt werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

