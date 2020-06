20 Jahre Medit - Gründer präsentiert neuen CEO: "Intraoralscanner i500 ist Teil der Wachstumsstrategie"

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Medit, ein global führender Anbieter von dentalen 3D-Scanlösungen, gibt während des 20-jährigen Firmenjubiläum die Ernennung von GB (Gyu Bum) Ko zum neuen Hauptgeschäftsführer (CEO) bekannt. Ko tritt Medit bei, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens als führender Anbieter am Markt für Zahnarztpraxen und Labore weiter zu beschleunigen. Der Unternehmensgründer Minho Chang wird sich im Anschluss an diese Ernennung auf seine Rolle als Vorstandsmitglied konzentrieren.

"Ich bin begeistert, Medits Erfolgsweg von nun an begleiten zu dürfen und gemeinsam das Paradigma der Zahnmedizin nachhaltig zu verändern. Ich konnte bisher das enorme Potenzial des Unternehmens, seine zielstrebige Verfolgung höchster Werte und die Überzeugung beobachten, mit der das ganze Team diese Unternehmensmission lebt. Medits Produkte verbessern das Arbeitserlebnis von zahnärztlichem Fachpersonal und Patienten auf der ganzen Welt, und genau das macht es so lohnend, für dieses Unternehmen tätig zu sein. Ich freue mich darauf, das weitere Wachstum von Medit unterstützen zu können", sagt Ko über seine neue Rolle als CEO.

Ko blickt auf über zwei Jahrzehnte Managementerfahrung bei multinationalen Unternehmen im medizinisch-technischen Bereich zurück, darunter Procter & Gamble, Johnson & Johnson und Stryker, wo er mehrere führende Positionen im Vertrieb und Marketing in Australien, China, Korea, Großbritannien und den USA innehatte. Mit einem Abschluss im Chemieingeneurwesen von der angesehenen koreanischen Seoul National University und einem MBA der Harvard Business School übernahm Ko in seiner Tätigkeit Aufgaben in den Bereichen Verfahrenstechnik, Produktmanagement, strategisches Marketing sowie allgemeines Management, wobei für ihn in seiner Karriere Unternehmens- und Wettbewerbsstrategie sowie internationale Marktentwicklung stets eine entscheidende Rolle spielten.

Im Anschluss an Kos Ernennung wird sich Minho Chang, Gründer von Medit, auf seinen aktiven Posten im Vorstand konzentrieren. "Medit feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum und ich möchte allen Anwendern, Partnern, anderen Interessenvertretern und unseren Mitarbeitern sowie allen, die zu dem bemerkenswerten Wachstum von Medit in den letzten zwei Jahrzehnten beigetragen haben, meinen Dank aussprechen. Indem wir unseren Fokus stets auf die Endbenutzer gesetzt haben, werden wir nun mit einer weiteren Chance belohnt, um in der digitalen Zahnmedizin führend zu werden. Meine herzlichen Glückwünsche an alle", sagt Chang.

Ko übernimmt die Firmenführung offiziell ab Juni 2020 während sich Medit auf neue Software-Updates für die zweite Jahreshälfte vorbereitet, welche die Kapazitäten des Medit i500 intraoralen Scanners und der dentalen Laborscanner T-Series weiter verbessern werden.

Informationen zu Medit Corp

Medit ist ein globaler Anbieter von 3D-Messgeräten und -Softwarelösungen für zahnmedizinische Praxen und Labore. Zum Angebot zählen u. a. intraorale Scanner, die auf firmeneigener, patentierter Technologie basieren, sowie Plattformlösungen für digitale Zahnmedizin, die kollaborative Arbeitsabläufe unterstützen. Darüber hinaus bietet die Solutionix-Linie 3D-Scanner und Software für den industriellen Bereich. Ziel des Unternehmens ist es, innovative Technologie und Produkte in höchster Qualität zu liefern, um das gemeinsame Wachstum aller Partner zu gewährleisten.

Seit der Gründung im Jahr 2000 unterhält Medit seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. Das Unternehmen verfügt außerdem über Niederlassungen in Amerika und Europa sowie ein globales Vertriebsnetz mit Distributoren in über 70 Ländern.

