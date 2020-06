AVISO: Klimavolksbegehren – Mi, 24. Juni 2020, 10:00 Uhr, Wien

Wien (OTS) - Das Klimavolksbegehren geht in die finale Phase: Die großen Glaubensgemeinschaften in Österreich stellen sich hinter die Forderung des Klimavolksbegehrens nach einer mutigen Klimapolitik.

Gemeinsam mit Klimavolksbegehrenssprecherin Katharina Rogenhofer präsentieren sechs ranghohe religiöse Würdenträger am Mittwoch, 24. Juni einen Offenen Brief an die Bundesregierung: In diesem fordern sie – über alle Glaubensgrenzen hinweg – Verantwortung von der Politik im Klimaschutz. Der Appell an die Bundesregierung wird von vielen weiteren Glaubensgemeinschaften im Land unterstützt und unterstreicht die Forderungen des Klimavolksbegehrens, das von 22.-29 Juni unterschrieben werden kann.

Das Klimavolksbegehren lädt die geschätzten VertreterInnen der Medien am Mittwoch, 24. Juni um 10:00 Uhr zur Pressekonferenz mit Vertretern der österreichischen Glaubensgemeinschaften in den Stephanisaal ein.

GesprächsteilnehmerInnen:

Kardinal Christoph Schönborn OP – Römisch-katholische Kirche Österreich

Ümit Vural, Mag. iur. – Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreich

Bischof Andrej Ćilerdžić – Serbisch orthodoxe Kirche von Österreich, der Schweiz, Italien und Malta

Bischof Michael Chalupka – Bischof der Evangelischen Kirche A.B. Österreich

Gerhard Weissgrab – Präsident der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft

Oskar Deutsch – Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien

Katharina Rogenhofer – Sprecherin und Koordinatorin Klimavolksbegehren





Pressekonferenz des Klimavolksbegehrens mit Vertretern der Glaubensgemeinschaften:

Datum: 24.06.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Stephanisaal

Stephansplatz 3, 1010 Wien, Österreich

