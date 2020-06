NCCN arbeitet mit neu übersetzten Empfehlungen an der Verbesserung der globalen Krebsversorgung für Kinder

Plymouth Meeting, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Die NCCN Guidelines für akute lymphoblastische Leukämie bei Kindern stehen jetzt kostenlos auf Chinesisch, Japanisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch unter NCCN.org zur Verfügung

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) - eine Vereinigung führender Krebszentren in den USA - meldet die Veröffentlichung der ins Chinesische, Französische, Japanische, Portugiesische und Spanische übersetzten Versionen der NCCN Guidelines® für akute lymphoblastische Leukämie bei Kindern (Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia, ALL). Die pädiatrische ALL ist die häufigste Krebsart bei Kindern, aber sie ist sehr gut heilbar, wenn sie mit zeitgemäßen und evidenzbasierten Ansätzen behandelt wird.1 Die NCCN Guidelines werden von führenden Behörden verschiedener Gesundheitsfachbereiche verfasst und aktualisiert. Sie enthalten die umfassendsten und aktuellsten Empfehlungen für die Behandlung von Patienten, einschließlich Kindern, mit Krebs außerhalb eines klinischen Studienrahmens.

"Durch die Anwendung weit verbreiteter, evidenzbasierter Behandlungen könnten mehr junge Leben gerettet werden", sagte Dr. Robert W. Carlson, Chief Executive Officer des NCCN. "Die Fortschritte im Kampf gegen pädiatrische ALL waren in den letzten Jahren bemerkenswert. Wir können die Heilungsrate noch weiter verbessern, indem wir dafür sorgen, dass die besten Praktiken jeden Winkel der Erde erreichen. Wir kommen diesem Ziel näher, indem wir die evidenzbasierten, auf Expertenkonsens beruhenden NCCN Guidelines für nich Englisch sprechende Personen zugänglicher machen."

Die englischsprachige Version der NCCN Guidelines für pädiatrische ALL wurde erstmals im Mai 2019 veröffentlicht. Die Empfehlungen umfassen typische Behandlungsalgorithmen, wie z. B. Multi-Agent-Chemotherapieschemata, sowie neue Innovationen in der zielgerichteten Therapie und der chimären Antigenrezeptor (CAR)-T-Zelltherapie, einer Art Immuntherapie. Die Leitlinien sind für die Behandlung von Patienten von der Geburt bis zur Adoleszenz und bis ins junge Erwachsenenalter gedacht.

"Diese NCCN Guidelines beinhalten einen starken Fokus auf unterstützende Pflege, um potentiell gefährliche Nebenwirkungen für die behandelten Kinder zu reduzieren", erklärte Dr. Carlson. "Sie helfen auch, gefährdete Bevölkerungsgruppen, wie Säuglinge oder Patienten mit Down-Syndrom, zu identifizieren, und geben spezifische Empfehlungen, wie diesen kurz- und langfristig so viel Sicherheit wie möglich geboten werden kann."

Die übersetzten Richtlinien sind für die nicht-kommerzielle Nutzung kostenlos unter NCCN.org/global oder über die Virtual Library of NCCN Guidelines®-App erhältlich.

Die Globale Abteilung des NCCN aktualisiert und erweitert ständig die Anpassungen und Übersetzungen der NCCN Guidelines für alle wichtigen Krebsarten sowie die unterstützende Pflege und Prävention. Allein in diesem Jahr wurden mehr als 40 neue Übersetzungen veröffentlicht, darunter klinische Leitlinien und patientenfreundliche Versionen. Das NCCN bietet auch das NCCN Framework for Resource Stratification of NCCN Guidelines (NCCN Framework(TM)) und NCCN Harmonized Guidelines(TM) mit optimalen Empfehlungen neben pragmatischen Ansätzen zur Anpassung der Behandlung in ressourcenbeschränkten Umfeldern, wie z. B. in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Besuchen Sie AlliedAgainstCancer.org, um sich über die laufende Arbeit des NCCN in Subsahara-Afrika mit der African Cancer Coalition, der American Cancer Society, der Clinton Health Access Initiative und IBM zu informieren.

Kostenlose Empfehlungen für die Selbstversorgung und Stressbewältigung von Krebspatienten, Betreuungspersonen und Leistungserbringern während der COVID-19-Pandemie sind jetzt auf Englisch, Chinesisch und Spanisch unter NCCN.org/covid-19 erhältlich.

Besuchen Sie NCCN.org/global, um mehr über alles zu erfahren, was die Organisation tut, um die Krebsversorgung weltweit zu verbessern, und nehmen Sie online an der Konversation mit dem Hashtag #NCCNGlobal teil.

Informationen zum National Comprehensive Cancer Network

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) ist eine gemeinnützige Vereinigung von führenden Krebszentren, die sich der Patientenbetreuung, Forschung und Aufklärung widmet. NCCN setzt sich für die Verbesserung der Qualität, Wirksamkeit und Effizienz im Bereich der Krebsbetreuung ein, damit Patienten ein besseres Leben führen können. Die NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) bieten transparente, evidenzbasierte, auf Expertenkonsens basierende Empfehlungen für die Krebsbehandlung, -prävention und -unterstützung; sie sind der anerkannte Standard für die klinische Ausrichtung und Verfahrensweisen im Krebsmanagement und die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Richtlinien für die klinische Praxis, die für jeden Fachbereich der Medizin verfügbar sind Die NCCN Guidelines for Patients® bieten fachkundige Informationen zur Krebsbehandlung, um Patienten und Betreuer durch die Unterstützung der NCCN Foundation® zu informieren und zu befähigen. Das NCCN fördert auch die Weiterbildung, globale Initiativen, Verfahrensweisen sowie die Forschungszusammenarbeit und Publikationen in der Onkologie. Besuchen Sie NCCN.org für weitere Informationen und folgen Sie dem NCCN auf Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg und Twitter @NCCN.

1 Esparza SD, Sakamoto KM, Topics in pediatric leukemia-acute lymphoblastic leukemia (Themen in der pädiatrischen Leukämie-akute lymphoblastische Leukämie). MedGenMed 2005;7:23. Abrufbar unter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16369328. Ma H, Sun H Sun X. Survival improvement by decade of patients aged 0-14 years with acute lymphoblastic leukemia: a SEER analysis (Verbesserung der Überlebenschancen von Patienten im Alter von 0-14 Jahren mit akuter lymphoblastischer Leukämie um ein Jahrzehnt: eine SEER-Analyse). Sci Rep 2014;4:4227. Abrufbar unter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24572378.

