Meningokokken-Erkrankung - selten, aber ernstzunehmend. Vorankündigung: GSK plant Aufklärungskampagne

Wien (OTS) - Die aktuelle Corona-Situation zeigt uns eindrücklich, wie wichtig der Schutz gegen Infektionskrankheiten sind.

Die Meningokokken-Erkrankung ist eine seltene, aber ernstzunehmende Erkrankung, die teilweise innerhalb von 24 Stunden zum Tod führen bzw. schwerwiegende Folgeerscheinungen mit sich bringen kann.(1) Die Meningokokken-Meningitis ist eine der Erkrankungen, die Eltern(2,3) und Ärzte(4) weltweit am meisten beunruhigt, da das Zeitfenster für die klinische Diagnose extrem eng ist. Auch in Österreich erkranken jedes Jahr Menschen an Meningokokken-Meningitis, leiden an den Spätfolgen oder sterben sogar daran.(5)

Nur wenige Menschen wissen über die unterschiedlichen Meningokokken-Stämme und Schutzmöglichkeiten Bescheid. Das hat uns gezeigt, dass Bewusstseinsbildung wirklich wichtig ist. GSK startet in den nächsten 30 Tagen eine große, österreichweite multimediale Kampagne zur Sensibilisierung für die Meningokokken-Erkrankung. Sie werden in den nächsten Wochen laufend Informationen über die Erkrankung und die Kampagne erhalten.

Helfen Sie mit, diese wichtigen Informationen über Meningokokken-Erkrankungen und Schutzmöglichkeiten zu verbreiten. Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung!

Nähere Informationen schon jetzt auf www.meningokokken-erkrankung.at und auf https://www.facebook.com/MeinBabyUndMeningokokken/

Referenzen:

1. World Health Organization. Meningococcal meningitis, fact sheet 19 February 2018. 2. Kai. J What worries parents when their preschool children are acutely ill, and why: a qualitative study. BMJ. 1996;313:983. 3. Dettori M. et al. In the digital Era, Is Community Outrage a Feasible Proxy Indicator of Emotional Epidemiology? The Case of meningococcal Disease in Sardinia, Italy. Int J Environ Res Pub Health. 2018;15(7):1512. 4. Thompson M. et al. Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents. Lancet. 2006;367:397–403. 5. Jahresbericht Meningokokken 2018.

NP-AT-MNX-PRSR-200002/Feb 2020

