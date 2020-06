30 neue Videos zu Ibiza: Bilder zeigen Gudenus beim mutmaßlichen Drogenkonsum

Causa Ibiza

KURIER Wien (OTS) - Die SOKO Ibiza hat mittlerweile weit mehr Videos zum Fall Ibiza sichergestellt, als bisher bekannt. Das berichtet der KURIER in seiner morgigen Ausgabe. Darauf zu sehen ist, dass es schon im Vorfeld in Wien zu Verhandlungen über Firmenkonstruktionen und den Kauf der Kronenzeitung gekommen ist. Außerdem ist der ehemalige FPÖ-Spitzenpolitiker Johann Gudenus beim mutmaßlichen Drogenkonsum in einem Hotel in Wien zu sehen. Wie aus dem 378 Seiten dicken Zwischenbericht der SOKO, der dem KURIER vorliegt, ersichtlich ist, hat die SOKO Ibiza nicht das komplette Ibiza-Video. Einzelne Sequenzen, die deutschen Medien vorliegen, waren nicht auf jener Speicherkarte, die bei einem Feuerwehrmann in Wiener Neustadt gefunden wurde.

