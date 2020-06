Wölbitsch: Bundesregierung stärkt Wachstum und Beschäftigung auch in Wien

Rettung, Entlastung und Investitionen im Fokus der Bundesregierung – Rot-Grüne Stadtregierung soll internen Hick-Hack beenden und sich Bewältigung der Krise widmen

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung stärkt mit dem heute präsentierten Maßnahmenpaket Wachstum und Beschäftigung auch in Wien und sorgt damit für das notwendige Comeback unserer Stadt“, so Stadtrat Markus Wölbitsch zu den Ergebnissen der Regierungsklausur des Bundes. Die Liste der Maßnahmen ist umfassend und zielgerichtet auf Rettung, Entlastung und Investitionen. „Alle Maßnahmen zielen darauf ab, unser Land und unsere Stadt wieder zurück auf die Spur zu bringen. Nach der Ersthilfe geht es jetzt darum, den Standort durch kluge und zielgerichtete Maßnahmen wieder auf die Überholspur zu bringen. Es wird um jeden einzelnen Arbeitsplatz gekämpft“, so der ÖVP-Stadtrat. Viele Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer können sich über die Verlängerung des Fixkostenzuschusses freuen. „Die Rettungspakete werden ausgeweitet und helfen damit jenen Branchen, die härter von der Krise betroffen sind.“

Gleichzeitig werden umfassende Entlastungsmaßnahmen für Niedrigverdiener und Familien gesetzt, wie etwa das Vorziehen der Steuerreform und der Familienbonus in Höhe von 350 Euro pro Kind. „Damit wird der Faktor Arbeit entlastet und der Konsum gestärkt“, so Wölbitsch. Außerdem werde es eine Investitionsprämie mit dem Fokus auf Zukunftsthemen geben, um weiter Investitionen etwa im Bereich der Digitalisierung sowie der Ökologisierung zu setzen. „Das ist vor allem in der Bundeshauptstadt auch dringend notwendig. Die rot-grüne Stadtregierung hat beim Photovoltaik-Ausbau jahrelang geschlafen“, so Wölbitsch. „Während die Bundesregierung das Bestmögliche tut, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, sollte auch die rot-grüne Stadtregierung ihren täglichen internen Hick-Hack beenden und sich wieder auf die Bewältigung der Krise konzentrieren", so der ÖVP-Stadtrat abschließend. ​

