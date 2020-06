Vollspaltenskandal – Tierschutzproteste vor Landwirtschaftskammern jedes Bundeslands

Tierschützer_innen haben Bilder aus Tierfabriken mit Vollspaltenboden und ohne Stroh satt; Landwirtschaftskammern betonen dagegen: Österreich sei führend im Tierschutz

Wien (OTS) - Die Demos morgen Mittwoch den 17. Juni 2020 im Einzelnen:



Wien: von 9 - 11 Uhr; Landwirtschaftsministerium, Stubenring 1, 1010 Wien

Salzburg: von 8 - 10 Uhr; Schwarzstraße 19, 5020 Salzburg

Niederösterreich: von 10 - 12 Uhr; Wiener Straße 64, St. Pölten

Oberösterreich: von 10 - 12 Uhr; Auf der Gugl 3, 4020 Linz

Kärnten: von 9 - 10.30 Uhr; Museumgasse 5, 9020 Klagenfurt

Steiermark: von 8 - 9.30 Uhr; Hamerlinggasse 3, 8010 Graz

Tirol: von 9 - 11 Uhr; Brixnerstraße 1, 6020 Innsbruck

Vorarlberg: von 10.30 - 12 Uhr; Montfortstraße 9, 6900 Bregenz

Burgenland: von 7 - 9 Uhr; Esterhazystraße 15, 7000 Eisenstadt



Wo man in Schweinebetriebe schaut, sieht man Vollspaltenböden ohne Stroheinstreu, alles verdreckt voller Parasiten, abgebissene Schwänze und Ohren, Wunden am Körper, geschwollene Gelenke, rot entzündete Augen, ständig hustende Tiere und tote Schweine. Von einer tierschutzkonformen Haltung ist man in Österreich weit entfernt. Die neuesten Fotos und Videos von einer Schweinefabrik mit Vorzeigestall vorne mit 200 Tieren, gefolgt aber von 2 riesigen Hallen mit schrecklichen Zuständen und gut 2500 Tieren dahinter, haben das Fass zum Überlaufen gebracht. Dazu die Landwirtschaftskammern in einem gerade neu erschienenen Jahresbericht: „Österreich nimmt damit im EU-Vergleich einen der führenden Plätze im Tierschutz ein“. Stimmt nicht. In der Mastschweinehaltung ist Österreich in der EU am allerletzten Platz! Alle Tierschützer_innen Österreichs fordern daher ein Verbot des Vollspaltenbodens und eine verpflichtende Stroheinstreu!

