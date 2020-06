FPÖ – Schmiedlechner: ÖVP-Ministerin Köstinger übt sich wieder einmal in reiner Inszenierungspolitik

Das heute präsentierte neue Paket für die Landwirtschaft ist eher ein sehr altes Paket

Wien (OTS) - „ÖVP-Landwirtschaftsministerin Köstinger übt sich wieder einmal in reiner Inszenierungspolitik.“ Mit diesen Worten kommentierte der freiheitliche Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner das heute so stolz präsentierte ÖVP-Paket für die Land- und Forstwirtschaft.

„Frau Köstinger kündigt immer wieder dieselben Maßnahmen an. Jetzt wäre es aber höchst an der Zeit, diese endlich auch umzusetzen“, betonte Schmiedlechner, der darauf hinwies, dass die Maßnahmen, die die Ministerin heute schon wieder vorgestellt hat, zum Teil ohnehin im Regierungsprogramm stehen. „Mit der Corona-Krise haben diese Maßnahmen nichts am Hut“, betonte Schmiedlechner.

„Die Steuererleichterungen und Entlastungen für die Landwirtschaft wurden zum x-ten Mal aufgewärmt, die Bauern haben aber von einer Entlastung bis jetzt nichts gespürt. Gerade die Forstwirtschaft lag bereits vor der Krise am Boden und wir haben mehrfach auf die schwierige Situation der Waldbesitzer aufmerksam gemacht. Die geplanten Maßnahmen und Anreize für die Aufforstung von klimafitten Wäldern sind zwar zu begrüßen, aber der bereits entstandene Schaden durch die Borkenkäferkatastrophe kann damit nicht wettgemacht werden“, so der FPÖ-Agrarsprecher.

„Wir fordern eine echte Entlastung, um die bäuerlichen Familienbetriebe retten zu können“, erklärte Schmiedlechner. Folgende Punkte muss daher die ÖVP endlich umsetzen:

Streichung der Sozialversicherungsbeiträge für 2020

Neubewertung des Einheitswertes, wo öffentliche Gelder nicht mehr miteinberechnet werden

Möglichkeit der Einheitswertfortschreibung für Kleinwaldbesitzer

Mindestpreis für landwirtschaftliche Produkte - zum Schutz und Erhalt heimischer landwirtschaftlicher Betriebe braucht es einen gemeinsam festgelegten Preis, der sich an Hand der tatsächlichen Kosten berechnet

Antidumpinggesetz auf landwirtschaftliche Produkte ausweiten

Ordentliche Lebensmittelkennzeichnung – "Wo Österreich draufsteht, muss Österreich drinnen sein!"

Regionale Vermarktung stärken und Erleichterungen für Direktvermarktung

„Die Corona-Krise hat die Landwirtschaft zusätzlich in Bedrängnis gebracht. Für die ÖVP waren die Bauern anscheinend nur in der Krise systemrelevant, jetzt werden sie wieder mit einer reinen ÖVP-Ankündigungspolitik vertröstet. Die bäuerlichen Familienbetriebe haben sich aber einen Rettungsschirm verdient, der seinem Namen gerecht wird“, betonte Schmiedlechner.

