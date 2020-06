Köstingers Land- und Forstwirtschaftspaket ist Science-Fiction

FPÖ-Teufel: Sofort spürbare Maßnahmen wurden ausgelassen

St. Pölten (OTS) - „In einer fernen Zukunft wird es den Bauern in Österreich besser gehen. Das ist kurz zusammengefasst das, was uns Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger heute als ‚größtes Investitionspaket in den heimischen Wald in der Geschichte Österreichs‘ verkaufen wollte. Also reine Science-Fiction“, kritisierte der freiheitliche Landwirtschaftssprecher Ing. Mag. Reinhard Teufel aus Niederösterreich.

Die steuerlichen Entlastungen seien nett, aber würden frühestens mit Ende des Jahres schlagend werden. Bis dahin müssten sich die Land-und Forstwirte weiterhin mit sinkenden Erträgen, dem Borkenkäferbefall und billig-Holzimporten aus dem Osten herumschlagen, so Teufel. „Soforthilfe sieht anders aus“, betonte Teufel.

So sei eine Absenkung der Einheitswerte dringend notwendig, um die tatsächliche Ertragslage widerzuspiegeln. Auch eine Aussetzung der Sozialversicherungsbeiträge für das 2., 3. und 4. Quartal wäre ein wirkungsvoller Schritt zur Entlastung. Ebenso müsste ein sofortiger Importstopp für Billigholz aus dem Osten verordnet werden, fasste Teufel die Forderungen der FPÖ zusammen.

