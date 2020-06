Strasser: Regierung schnürt großes Maßnahmenpaket für Land- und Forstwirtschaft

Totschnig: 400 Mio. Euro für vorgezogene Steuerentlastung und Forstinvestitionen

Wien (OTS) - Die Bundesregierung hat im Zuge der heute abgeschlossenen Regierungsklausur unter anderem ein 400 Mio. Euro schweres Paket zur Unterstützung der Land- und Forstwirtschaft präsentiert: "Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger haben heute das bislang größte Entlastungspaket seit vielen Jahren für die Bauernfamilien vorgelegt. Damit erhält die Land- und Forstwirtschaft die dringend erforderliche Unterstützung, um wieder rasch aus der Krise herauszukommen", begrüßen Bauernbund-Präsident Georg Strasser und Bauernbund-Direktor Norbert Totschnig dieses große Unterstützungspaket der Bundesregierung für den Agrarbereich. Darüber hinaus werden heimische Bauernfamilien auch von der Aufstockung des Familienbonus um 360 Euro pro Kind profitieren.

50 Mio. Euro Entlastungsmaßnahmen bereits rückwirkend mit 1. Jänner 2020

"Die für 2021 geplante Steuerentlastung für die Land- und Forstwirtschaft wird nun vorgezogen und soll rückwirkend mit 1. Jänner 2020 in Kraft treten. Mit diesem Schritt werden sowohl langjährige Anliegen im Bereich der Sozialversicherung als auch aktuelle Forderungen aus der Forstwirtschaft auf den Weg gebracht. Konkret enthält das Paket etwa eine Entlastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen, die steuerliche Entlastung bei Kalamitätsschäden oder die Anhebung der Umsatzgrenze für Nebentätigkeit auf 40.000 Euro", so Strasser.

350 Mio. Euro für die Forstwirtschaft sind eine Investition in den Klimaschutz

Der Anstieg der Schadholzzahlen erreichte im Jahr 2019 historische Ausmaße. Rund 62% der gesamten heimischen Holzernte waren auf Schadholz zurückzuführen. Mit dem größten Forstpaket in der Geschichte Österreichs werden nun rund 350 Mio. Euro in die Wiederaufforstung und in klimafitte Wälder investiert und ermöglichen mit Holzgas, Holzdiesel sowie einer Holzbauoffensive neue und große Absatzmöglichkeiten für die Forstwirtschaft. "Das gemeinsam eingebrachte Forstpaket wird von der Bundesregierung vollständig umgesetzt. Die Regierung zeigt damit, dass sie voll hinter den Waldbäuerinnen und Waldbauern steht und auch eine echte Zukunftsperspektive für die Forstwirtschaft schaffen will. Unser besonderer Dank gilt Bundeskanzler Kurz und Landwirtschaftsministerin Köstinger, ohne die diese enorme Unterstützung für die heimischen Bauernfamilien nicht möglich gewesen wäre", zeigt sich Strasser mit dem Paket zufrieden. (Schluss)

