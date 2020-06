Wölbitsch/Korosec: 80 Prozent der Corona-Neuinfektionen in Wien

Appell an SPÖ-Gesundheitsstadtrat: Wahlkampf einstellen! – Kampf gegen das Corona-Virus muss Vorrang haben

Wien (OTS) - „Wir müssen alles unternehmen, um eine zweite Corona-Welle zu verhindern. Die Wiener Stadtregierung und insbesondere SPÖ-Stadtrat Hacker sollen daher den Wahlkampf einstellen und endlich mit allen Behörden zusammenarbeiten“, so Stadtrat Markus Wölbitsch und Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec angesichts der aktuellen Infektions-Zahlen: 3 Tote sind alleine von gestern auf heute zu beklagen, 42 Neuinfektionen wurden in Wien festgestellt, damit sind knapp 80 Prozent aller Neuinfektionen in der Bundeshauptstadt. „Unser Kampf muss weiterhin dem Corona-Virus gelten, nicht einer anderen Partei. Daher soll auch Gesundheitsstadtrat Hacker nicht Statistiken bekämpfen, sondern den Ursachen in den Statistiken auf den Grund gehen. Der gemeinsame Kampf gegen Corona muss nun Vorrang haben“, so der ÖVP-Stadtrat.

Fakt ist: Obwohl Wien nur 20 Prozent der österreichischen Bevölkerung hat, hatte Wien im Mai zwei Drittel aller Neuinfektionen. „Besonders die aktuellen Infektionszahlen kann und darf Rot-Grün nicht unter den Tisch kehren“, so Ingrid Korosec. „Daher nochmals unser Appell: Herr Hacker, stellen Sie den Wahlkampf ein und sorgen Sie dafür, dass alle zuständigen Behörden quer über Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten!“ Der einzige Kampf aus Sicht der neuen Volkspartei Wien sei gegen das Virus zu führen, unterstreicht Ingrid Korosec. Auch wenn sich langsam eine neue Normalität in unserer Gesellschaft zeige, so muss klargemacht werden, dass wir uns weiterhin in einer weltweiten Pandemie befinden.

