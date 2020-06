400 Millionen Euro-Paket für Land- und Forstwirtschaft stärkt Regionen

LH-Stellvertreter Pernkopf: Klares Bekenntnis zu unseren Bäuerinnen und Bauern

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Dienstag, hat Bundesministerin Elisabeth Köstinger 400 Millionen Euro an Entlastungen für die Landwirtschaft und Investitionen in eine klimafitte Forstwirtschaft verkündet. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf begrüßt die Einigung:

„Dieses Entlastungs- und Investitionspaket unterstützt nicht nur die Land- und Forstwirtschaft, sondern ist auch wichtig zur Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bundesministerin Elisabeth Köstinger bekennen sich damit in dieser schwierigen Situation klar zu unseren Bäuerinnen und Bauern!“

Pernkopf unterstreicht die zentrale Rolle der heimischen Landwirtschaft, die besonders in der Corona-Krise deutlich wurde:

„Unsere Bäuerinnen und Bauern sind systemrelevant. Sie sind es, die uns unabhängig vom Weltmarkt mit Nahrung versorgen.“ Im Paket enthalten sind mehrere Entlastungs- und Investitionsmaßnahmen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe.

Eine ganz besondere Bedeutung kommt dem Forstpaket zu, ist Niederösterreich doch ganz massiv vom Klimawandel und dem Borkenkäfer betroffen. Breite Unterstützungen wie Investitionsanreize, der Abgeltung von Schäden oder der Forschung und Entwicklung sind vorgesehen. „Die Zukunft des Waldes ist für die gesamte Gesellschaft von Bedeutung. Dieses Paket ist ein echter Meilenstein zur Sicherung der Waldfunktionen und Unterstützung unserer Forstwirte“, betont Pernkopf und erklärt weiter: „Genauso wie unsere Landwirte, sind auch die Forstwirte die ersten Opfer des Klimawandels.“

