Schönborn: "War der richtige Zeitpunkt für Amtsübergabe"

Kardinal sieht mit Erzbischof Lackner als Vorsitzendem und Bischof Scheuer als Stellvertreter künftig "gutes Tandem" an der Spitze der Bischofskonferenz

Mariazell (KAP) - "Ich bin überzeugt, es war der richtige Zeitpunkt für die Amtsübergabe." - Das hat Kardinal Christoph Schönborn nach der Wahl von Erzbischof Franz Lackner zum neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz im Kathpress-Interview betont. Er freue sich über die Wahl Lackners zu seinem Nachfolger, so Schönborn. Den Salzburger Erzbischof zeichne u.a. große Lebenserfahrung, Klarheit und Direktheit aus. Gemeinsam mit dem neuen Stellvertreter Bischof Manfred Scheuer stehe nun ein "gutes Tandem" an der Spitze der Bischofskonferenz, so Schönborn.

Das sei freilich auch notwendig, den es stünden mit den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Coronakrise, dem Klimawandel oder der Flüchtlingsfrage große Herausforderungen an. Es sei gut zu spüren, "dass die jüngeren Bischöfe, die nun in der Verantwortung stehen, diesen guten Geist der Gemeinschaft haben und auch den Geist der Verantwortung für unser Land und den Glauben".

Die Coronakrise habe gezeigt, dass es in Österreich - "Gott sei Dank" - gut tragende Strukturen und Institutionen gibt. Das Entscheidende sei aber, dass diese Strukturen und Institutionen von vielen Menschen getragen sind, die den Dienst an den anderen, den Dienst am Gemeinwohl an erste Stelle stellen. Gerade in Krisenzeiten brauche es diese Haltung, die die Gesellschaft zusammenhält und das werde in Zukunft sehr dringlich erforderlich sein, so Schönborn.

Er blicke jedenfalls mit großer Dankbarkeit auf die vergangenen 22 Jahre als Vorsitzender der Bischofskonferenz zurück. Es seien zwar teilweise auch sehr schwierige Jahre - "konfliktreich und Skandal-belastet" - gewesen, zugleich sei aber auch "sehr viel im Stillen gewachsen, was für das Leben wichtig ist".

Fotos von der neu gewählten Spitze der Bischofskonferenz stehen unter www.kathpress.at/fotos zur Verfügung.

O-Töne von Kardinal Schönborn stehen in Kürze unter www.kathpress.at/audio zur Verfügung.

Ein Themenschwerpunkt dazu ist unter www.kathpress.at/Bischofskonferenz-2020-Mariazell abrufbar.

((forts. mgl.)) GPU/PWU

Copyright 2020, Kathpress (www.kathpress.at). Alle Rechte vorbehalten

Rückfragen & Kontakt:

Kathpress

Dr. Paul Wuthe

(01) 512 52 83

redaktion @ kathpress.at

https://www.kathpress.at