VP-Schwarz: „SPÖ-LH Doskozil fällt weiterhin nur durch Intrigen gegen eigene Partei und Regierung auf“

Destruktiver Politikstil des Hinhauens wird fortgesetzt

Wien (OTS) - „Die SPÖ-Burgenland, allen voran Landeshauptmann Doskozil, fällt weiterhin nur durch Intrigen und Hinhauen gegen die eigene Partei und die Bundesregierung auf und das inmitten der wohl schwersten Weltwirtschaftskrise. Anstatt konstruktiver Beiträge für ein schnellstmögliches Comeback Österreichs, ist es weiterhin der destruktive Polit-Stil, der in den Reihen der Sozialdemokratie Einzug hält. Ich hoffe Doskozil ist bewusst, dass durch die haltlose Kritik am 1-2-3-Ticket, es sei zu „wienlastig“, neuerlich gegen die Interessen der eigenen Partei und gegen jene der Bevölkerung agiert wird, nur um medial aufzufallen“, so die stellvertretende Generalsekretärin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz.

„Ich kann nur betonen, dass ein derart intrigantes und destruktives Politikverständnis für uns als Volkspartei nicht nachvollziehbar ist und gerade in Zeiten der Krise, wo Zusammenhalt, die Interessen der Bevölkerung und Lösungen im Mittelpunkt stehen müssen, einfach Fehl am Platz ist“, so Schwarz abschließend.

