JG Wien: Aus dem Gastro-Gutschein wird ein „Friendship Ticket“

Wien (OTS/SPW) - Um den Neustart von Kaffeehäusern, Beisln und Restaurants nach der Corona-Sperre anzukurbeln, versendet die Stadt Wien zurzeit an alle Wiener Haushalte Gastro-Gutscheine im Wert von 25 beziehungsweise 50 Euro. Die Stadt Wien sichert damit Arbeitsplätze, gibt aber auch vielen Wiener*innen, die finanziell unter der Corona-Krise leiden, die Möglichkeit ein Lokal zu besuchen.

Aktion „Friendship Ticket“

Für Wiener*innen, die den Gastro-Gutschein für einen Lokalbesuch nicht benötigen und gerne spenden wollen, startet die Junge Generation Wien die Aktion „Friendship Ticket“. „Wiener*innen sollen ihren Gastro-Gutschein rasch und unkompliziert an die Volkshilfe Wien spenden und so Menschen in Notlagen unterstützen können. Unsere Aktivist*innen holen den Gutschein ab, Spender*innen erhalten eine Bestätigung. Weiters können die Gutscheine auch in allen Wiener SPÖ Bezirksorganisationen für die Volkshilfe oder lokale karitative Projekte abgegeben werden. Damit sollte eine Gastro-Gutschein-Spende für all diejenigen, die damit Gutes tun wollen, leicht möglich sein“, erläutert die Vorsitzende der Jungen Generation Wien, Katharina Weninger, die Aktion.

Mehr Infos unter:

http://jgw.at/friendship.ticket

