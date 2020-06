ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“-Premiere „Leben am Grünen See“

Außerdem u. a.: „Land der Berge“-Doppel über Österreichs Almen, tagsüber evangelischer Gottesdienst und Nationalratssitzung

Wien (OTS) - Für all jene, die noch auf der Suche nach einem Urlaubsziel in Österreich sind, stellt ORF III Kultur und Information am Mittwoch, dem 17. Juni 2020, im Hauptabend idyllische Landschaften vom Grünen See in der Steiermark bis hin zu den Almen im Westen des Landes vor. Tagsüber zeigt „ORF III LIVE“ den „Evangelischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche Oberwart“ (8.00 Uhr), danach in „Politik live“ ab 9.05 Uhr die Nationalratssitzung. ORF 2 überträgt bis 13.00 Uhr. Neben einer Aktuellen Stunde zu den staatlichen Hilfen für die AUA und einer Aktuellen Europastunde stehen Debatten über Überbrückungshilfen für Künstlerinnen und Künstler sowie Zahlungen für Länder und Gemeinden auf der Tagesordnung.

Den Abend eröffnet die Programmleiste „Heimat Österreich“ mit der ORF-III-Neuproduktion „Leben am Grünen See“ (20.15 Uhr). Der Grüne See im steirischen Tragöß ist zum Kultort aufgestiegen – kaum jemand kann sich der Magie dieses Ortes entziehen. Ein See, der sich nur durch das Schmelzwasser von den Bergen im Sommer füllt und im Herbst langsam abfließt und wieder verschwindet. Zauberhafte Unterwasserwelten tun sich auf, mit Bäumen und Bänken mitten im kristallklaren Wasser. Dokumentarfilmer Udo Maurer hat dieses Naturparadies filmisch erforscht und zeigt nicht nur die Naturpracht unter und über dem Wasserspiegel, sondern begleitet auch Menschen, die hier verwurzelt sind und deren Lebensmittelpunkt Tragöß ist.

Anschließend führt „Land der Berge“ zu den vielfältigen Almregionen Österreichs. Zum Aufakt porträtiert die Doku „Unsere Almen“ (21.05 Uhr) – von der Brünnelisegg-Alp im Bregenzer Wald bis zur Teichalm in der Steiermark, gefolgt von der Produktion „‚Kuhle‘ Almen in Kärnten“ (21.55 Uhr). Abschließend zeigt ORF III die „Wilsberg“-Folge „Bittere Pillen“ (22.25 Uhr) aus dem Jahr 2015.

