Hilfswerk Niederösterreich freut sich über Sachspende von IKEA Austria

Mit einer großzügigen Sachspende unterstützt IKEA Austria das Hilfswerk Niederösterreich.

St. Pölten (OTS) - Im Rahmen der Initiative „Gemeinsam schaffen wir das“ spendet das schwedische Einrichtungshaus IKEA Austria dem Hilfswerk Niederösterreich zahlreiche Plüschtiere, Spiel-, Mal- und Bastelmaterialien sowie diverses Zubehör für Kinderbetreuung. Die Spielsachenspenden werden im Rahmen der Hilfswerk-Kinderbetreuung an Standorten in ganz Niederösterreich zum Einsatz kommen.

„Es freut uns sehr, dass IKEA Austria unser Angebot der Beratung und Betreuung von Familien in Niederösterreich mit so zahlreichen Spiel- und Bastelmaterialien unterstützt. Und dass der Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer so herausfordernden Zeit in Form dieser Aufmerksamkeit wertgeschätzt wird“, kommentiert Elke Fuchs, Leiterin des Bereichs Familie und Beratung im Hilfswerk Niederösterreich, die Spende. „Gerade in der aktuellen Situation sind Spenden für das Hilfswerk Niederösterreich eine große Unterstützung, um zahlreichen Familien sowie Kindern und Jugendlichen helfend zur Seite zu stehen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken, “ unterstreicht Fuchs.

In ganz Niederösterreich verankert und für viele Menschen im Land gerade jetzt eine wichtige Stütze: das Hilfswerk Niederösterreich ist mit Angeboten für Familien in alltäglichen und herausfordernden Zeiten sowie Services in der mobilen Pflege und Betreuung für die niederösterreichische Bevölkerung da. Informationen zur Angebotspalette sind auf der Website www.noe.hilfswerk.at oder unter 05 9249 erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk Niederösterreich

Presse & Kommunikation

Tel. 05 9249-30140

presse @ noe.hilfswerk.at

www.hilfswerk.at/niederoesterreich