FPÖ-Amesbauer: „Steirische Jung-Kommunisten bezeichnen Polizisten als Mörder!“

Freiheitliche fordern klare Worte des Innenministers, des Landeshauptmannes und der KPÖ Steiermark.

Graz (OTS) - Wie der Ring Freiheitlicher Jugend Steiermark aufdecken konnte, bezeichnete die Kommunistische Jugend Steiermark in einem Facebook-Posting Polizisten kollektiv als Mörder. Das unfassbare Posting vom 30. Mai wird mit den Worten A.C.A.B. eingeleitet, was bedeutet „Alle Polizisten sind Bastarde“. Besonders erschreckend ist der dreiste Text der KJÖ in Anbetracht der Tatsache, dass ihre Mutterpartei, die KPÖ, im Landtag Steiermark und sogar im Stadtrat von Graz vertreten ist. Der steirische Nationalrat Hannes Amesbauer kündigte an, die unfassbare Entgleisung der KJÖ in einer parlamentarischen Anfrage an den Innenminister zu thematisieren. Im Rahmen der Initiative soll geklärt werden, ob Jungkommunisten auch an gewalttätigen Aktionen beteiligt waren oder gegen die Organisation insgesamt ermittelt wird. Darüber hinaus fordert der freiheitliche Mandatar eine klare Distanzierung der KPÖ Steiermark von ihrer Jugendorganisation und unmissverständliche Worte des Innenministers Karl Nehammer sowie des Landeshauptmannes Hermann Schützenhöfer zu den unfassbaren dunkelroten Texten auf Facebook. „Wir Freiheitliche stellen uns schützend vor die heimische Polizei. Die Anwürfe linkslinker Chaoten sind ein Skandal und bedürfen einer unmissverständlichen Klarstellung. Heimische Polizisten leisten tagtäglich großartige Arbeit und haben es nicht verdient, von kommunistischen Wirrköpfen im Internet beschimpft zu werden. Ich erwarte mir auch eine klare Distanzierung der steirischen KPÖ von ihrer außer Kontrolle geratenen Jugendorganisation. Innenminister Nehammer und Landeshauptmann Schützenhöfer sollten sich auch klar positionieren und die dunkelrote Hetze gegen unsere fleißigen und anständigen Exekutivbeamten aufs Schärfste verurteilen“, so der steirische Nationalratsabgeordnete und FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer abschließend.





