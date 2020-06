Foxit Document Transformation Services jetzt im Microsoft Azure Marketplace erhältlich

Berlin (ots) - Kunden von Microsoft Azure erhalten jetzt weltweit Zugriff auf Foxit Document Transformation Services und können mithilfe von Azures Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität Anwendungsentwicklungen vorantreiben sowie Geschäftsstrategien entwickeln

Foxit Software, ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen, gab heute bekannt, dass sein Document Transformation Services im Microsoft Azure Marketplace - einem Onlineshop, der Anwendungen und Dienste zur Verwendung in Azure bereitstellt - verfügbar ist. Foxit-Kunden profitieren ab jetzt von einer optimierten Bereitstellung und Verwaltung über die produktive und vertrauenswürdige Azure Cloud-Plattform.

Document Transformation Services (DTS) ist eine Konvertierungs- und Komprimierungstechnologie der Enterprise-Klasse, die in Dokumentensysteme integriert wird, um die Geschäftseffizienz zu verbessern, Compliance sicherzustellen, personenbezogene Daten zu schützen und Cloud-Speicher-/-Austrittskosten zu senken. Foxits Lösungen helfen Unternehmen dabei, intelligenter und sicherer mit Dokumenten zu arbeiten sowie gleichzeitig die allgemeine Geschäftseffizienz zu steigern. Als Microsoft Azure zertifizierte Lösung hilft Foxit DTS-Benutzern, die Art und Weise zu ändern, wie sie mit Dokumenten arbeiten. Weitere Informationen erhalten Sie im Azure Marketplace unter http://ots.de/uLOegB.

"Mit Microsoft Azure Marketplace können Kunden weltweit Softwarelösungen entdecken, ausprobieren und bereitstellen, die für die Ausführung auf Azure zertifiziert und optimiert sind", sagt Sajan Parihar, Senior Director, Microsoft Azure Platform bei Microsoft Corp. "Azure Marketplace unterstützt damit Lösungen wie Foxit Document Transformation Services dabei, mehr Kunden und Märkte zu erreichen."

Der Azure Marketplace ist ein Online-Markt für den Kauf und Verkauf von Cloud-Lösungen, die für die Ausführung auf Azure zertifiziert sind. Der Azure Marketplace hilft Unternehmen, die nach innovativen, Cloud-basierten Lösungen suchen, sich mit Partnern zu verbinden, die einsatzbereite Lösungen entwickelt haben.

Über Foxit Software

Foxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Foxit ist auf die Bedürfnisse drei unterschiedlicher Markt-Segmente spezialisiert. Für die Endnutzer Produktivität stellt Foxit benutzerfreundliche Desktop-Software, mobile Apps und Cloud-Services bereit, mit deren Hilfe Wissensarbeiter ihre Produktivität noch weiter steigern können. ConnectedPDF ist eine Spitzentechnologie, die Dokumentenverwaltung, eine vernetzte Überprüfung und eine einfache sowie sichere Zusammenarbeit an PDF-Dateien gewährleistet. Die Entwicklerlösungen von Foxit ermöglichen Entwicklern, die leistungsstarke PDF-Technologie in ihre Anwendungen zu integrieren. Im Bereich Enterprise Automation bietet Foxit Lösungen für Server-Software für die hochvolumige PDF-Dokumentenverwaltung und Datenerfassung. Mehr als 560 Millionen Anwender sowie mehr als 100.000 Kunden in mehr als 200 Ländern haben Foxits Produkte im Einsatz. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Für weiterführende Informationen besuchen Sie https://www.foxitsoftware.com/de/

