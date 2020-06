Heimaturlaub! Aktueller Sommertrend auch in Entenhausen (FOTO)

Berlin (ots) - Egal wohin die Reise geht, ob nach Balkonien, in die Berge oder auf den heimischen Campingplatz: Ein gutes Buch gehört auf jeden Fall ins Reisegepäck! Denn Ferienzeit ist Lesezeit. Der Sonderband Walt Disney Lustiges Taschenbuch "LTB Sommer Nr. 10" sorgt an heißen Sommertagen für erfrischendes Lesevergnügen. Auch Donald Duck setzt diese Saison auf Heimaturlaub in der Natur. Ein ruhiges Plätzchen am Fuße eines Berges ist das top Urlaubsziel für den Erpel und seine Neffen. Idylle pur, das Glück scheint perfekt, wären da nur nicht unliebsame Zeltnachbarn am Start, die lauthals durch die Gegend brüllen. Donald Duck sieht sein Urlaubsparadies in Gefahr und ergreift Maßnahmen ...

Ab dem 22. Juni erscheint der Sonderband "LTB Sommer Nr. 10" (8,50 EUR) bei Egmont Ehapa Media. Mit 12 erfrischenden Sommergeschichten aus Entenhausen.

Inhalt:

In den Sand gesetzt

Das Sommerfest

Reporter Goofy - Plutos guter Riecher

Schwarzbarts Erbe

Urlaub um jeden Preis

Reporter Goofy - Die Spionin aus Zierkonia

Strandgeschichten - Sonnenstich?

Sonne, Sand und Schrot

Genie und Nichtsnutz - Aus gutem Grund

Reporter Goofy - Ein fast perfekter Plan

Ein nettes Plätzchen

Stress am Strand

Weitere Informationen auf unserer Homepage www.lustiges-taschenbuch.de.

