SJ-Stich: „Preis fürs ÖBB-Sommerticket hat sich in den letzten 12 Jahren vervierfacht!“

Sozialistische Jugend fordert Gratis Öffis im Sommer für alle unter 26

Wien (OTS) - „Im Jahr 2008 kostete das Sommerticket für unter 20-Jährige 19€ und galt für zwei Monate. Mittlerweile kostet es doppelt so viel und gilt nur halb so lang. Der Preis hat sich damit de facto vervierfacht“, kritisiert Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend, anlässlich des Vorverkauf-Starts des diesjährigen Sommertickets. „Mit einer Grünen Regierungsbeteiligung haben sich sicherlich viele Menschen eine Trendumkehr erhofft und bleiben jetzt enttäuscht.“



„Das Klimavolksbegehren und Fridays for Future zeigen, wie breit die Bewegung für Klima- und Umweltschutz heute in der Gesellschaft ist“ erklärt Stich. „Die Verkehrswende ist möglich, wenn der politische Wille dafür da ist. Eine Maßnahme, die da auf der Hand liegt, ist Öffis für junge Menschen zugänglicher und günstiger zu machen. Gerade jetzt, wo wegen Corona viele junge Menschen den ganzen Sommer in Österreich bleiben werden. Statt teurer muss das Sommerticket günstiger werden: Wir fordern die kostenfreie Nutzung von Öffentlichen Verkehrsmitteln in den Sommermonaten für alle unter 26!“

