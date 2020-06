Das österreichische Familienunternehmen Ammerer bereitet sich für die Ära nach der Corona Krise vor

Und präsentiert die neue Onlinemarke AMLine

Wien (OTS) -

Da kann ma' machen was ma' will

Da bin I her, da g'hör' I hin

schrieb Reinhard Fendrich im Jahr 1989 in „I am from Austria“. Wer hätte gedacht, dass 31 Jahre später dieses Lied zur Hymne der Dankbarkeit, Hoffnung und des Zusammenhaltes wird? Wir werden uns in der Zukunft, wenn wir an das jetzt zurückblicken an die Momente erinnern, wie sich eine Nation auf Balkonen und durch Fenster verbunden hat.

Ammerer sieht sich als Brücke vom Produktentwickler über den Hersteller bis zum Endkunden. Seit mehr als 50 Jahren bietet das Unternehmen seinen Kunden nicht nur die besten Marken, wenn es um Maschinen für den Umgang mit Bedruckstoffen geht, sondern auch alle kundenrelevanten Services wie Beratung, Finanzierung und technische Betreuung. Die kompetenten Dienstleistungen werden von unzähligen Österreichischen Unternehmen der Industrie und der Verwaltung geschätzt.

Darum haben die Brüder Hans und Karl Ammerer im Herbst 2019 begonnen, ein seit längerem angedachtes zeitgeistiges und zukunftsorientiertes Projekt umzusetzen. Ein Projekt welches wirklich den Kundenbedürfnissen entsprechende Innovationen und Dienstleistungen verspricht. Der B2B Onlineshop AMLine zeichnet sich durch verschiedene Qualitäten aus, und hebt sich damit derzeit von allem anderen ziemlich ab. So ist es möglich, bereits vor dem Kauf mit erfahrenen Beratern zu sprechen. Hat man sein Wunschprodukt ausgewählt, kann man, wenn man nicht selbst Hand anlegen möchte, das Zusatzpaket „Installation und Einweisung“ buchen. Oder, will man ganz sicher sein welche Kosten das Gerät in den kommenden Jahren verursacht, auch einen Servicevertrag abschließen. Serviceleistungen rund um den Onlinekauf, die im Segment der Büro-, Post- und Papierbearbeitungsgeräte auch international noch nicht angeboten werden, weil sie ein regional stationär tätiges Unternehmen voraussetzen, gibt es jetzt von einem Österreichischen Unternehmen für Österreichische Unternehmen.

Die Brüder Hans und Karl Ammerer meinen unisono: „Die Druck- und Medienbranche ist vielfältig und innovativ! Wir sind der Meinung, dass Kunden bewusster werden und auch mehr Bereitschaft haben werden, regional zu investieren. Mit AMLine bieten wir eine neue frische Onlinemarke im Bürosektor, die nicht nur schön, gut programmiert und Produkte mit guten Preisen verkauft, sondern sich durch kundenrelevante Mehrwerte auszeichnet.“

Über 50 Jahre Technik-Know-how

1966 gegründet, wird das Unternehmen heute von den beiden Söhnen des Firmengründers, Hans und Karl Ammerer geführt.

Im Wandel der Zeit wurde das Vertriebsprogramm stetig dem Markt angepasst. Seit dem Beginn des Digitaldruckes im Jahr 1992 beschäftigt man sich mit der Weiterverarbeitung von digital bedruckten Papieren. Damals Pionier, entwickelte sich das Unternehmen kontinuierlich zum Marktführer in diesem Segment.

Die Lösungen für die Weiterverarbeitung von im Offsetverfahren hergestellten Produkten, ein breites Spektrum an Maschinen für die industrielle Fertigung. Die Partnerschaften mit am Weltmarkt führenden Herstellern im Produktionsbereich finden ihren Ursprung zum Teil Mitte der 1980er Jahre.

Kontinuität über Jahrzehnte bildet starke Partnerschaften mit einem hohen Grad an Wissen, im Dienste der Kunden.

Die Office Lösungen für die Papierbearbeitung sind die zweite Säule der Aktivitäten. Dabei bringt das Team die ganzen Erfahrungen aus dem Produktionsbereich in dieses Segment ein. Den Kunden wird das hohe Wissen des Teams zur Verfügung gestellt, wenn es um Beratung geht. Erstklassige Produkte der besten Hersteller und ein erfahrenes Serviceteam vor Ort.

Der neue Onlineshop AMLine ist der Pool für Bürogeräte, Postverarbeitung, kleine grafische Geräte, Verbrauchsmaterialien und Zubehör: für Büros, Druckereien und Buchbindereien, mit für den Onlinehandel auffällig innovativen und kundenorientierten Services. Denn AMLine ist Ammerer Online. Und Ammerer grafische Maschinen ein Unternehmen mit mehr als 50-jähriger Tradition. Mit zwei stationären Niederlassungen, eigenen Werkstätten und Servicetechnikern, sowie einem Team an erfahrenden Beratern. AMLine Kunden haben es gut, weil Sie bei Bedarf in den Genuss von Beratung, Liefer- und Installationsservice, Wartungsverträgen oder auch technischen Dienstleistungen vor Ort kommen. So macht online kaufen im technischen Bereich Sinn!

AMLine der neue Onlineshop von Ammerer ging im Juni 2020 online.

