Peter Ludwig ist neuer Bereichsleiter Vertrieb und Marketing der BONUS-Gruppe

Wien (OTS) - Dr. Peter Ludwig (47) ist neuer Leiter Vertrieb und Marketing in der BONUS Pensionskassen Aktiengesellschaft und in der BONUS Vorsorgekasse AG. Der promovierte Jurist ist ein profunder Kenner der Branche und leitete zuletzt den Vertrieb der Vorsorgekasse in der Valida Vorsorgemanagement.

„Wir freuen uns, dass wir mit Peter Ludwig einen ausgewiesenen Experten unserer Branche für die BONUS-Gruppe gewinnen konnten. Unser gemeinsames Ziel ist es, unsere vertrieblichen Aktivitäten insbesondere in der Vorsorgekasse weiter auszubauen. Damit stärken wir auch die Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern. Frau Mag.a Gabriele Feichter wird künftig die gesamte Unternehmenskommunikation sowie definierte Key Accounts für uns verantworten“, sagt Vorstand Dr. Wolfgang Huber über diese Erweiterung in der BONUS.

Über die BONUS-Gruppe

In den Unternehmen - BONUS Pensionskassen Aktiengesellschaft, BONUS Vorsorgekasse AG und Concisa Vorsorgeberatung und Management AG - werden alle Aspekte der betrieblichen Altersvorsorge abgedeckt. In den drei Gesellschaften werden insgesamt drei Milliarden Euro für mehr als 1,7 Millionen Berechtigte verwaltet. Die BONUS Gruppe befindet sich im Eigentum der beiden Muttergesellschaften Generali Versicherung AG und Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft.

