Spannende Veranstaltungsformate für Gesundheitsberufe im Herbst

Mit den „Karrieretagen“ und den „Praxisgründungstagen“ bieten wir von DocSolution im bewährten Format spannende Informationsplattformen für die gesamte Gesundheitsbranche

Wien (OTS) - Entgegen dem derzeitigen Trend der Digitalisierung von Veranstaltungen haben wir uns bewusst dazu entschlossen auch in Zukunft, ergänzend zu unserem Online-Angebot, auf unsere bewährten Veranstaltungsformate zu setzen. Da sich insbesondere die digitale Abbildung von Messen und Kongressen als schwierig und oftmals für die Besucherin bzw. den Besucher als nicht zufriedenstellend gestaltet, starten wir wieder mit unseren „Karrieretagen“ und „Praxisgründungstagen“ in gewohntem Format in den Herbst.

Zukunftssichere Karriere in der Medizin

Gerade die derzeitige Lage am Arbeitsmarkt macht klar, wie wichtig ein sicherer Job ist. Die Gesundheitsbranche bietet solche Jobaussichten. Den „Karrieretagen“, Österreichs größter Messe rund um die Aus- und Weiterbildung sowie Karriere im Gesundheitssektor, mussten wir aufgrund der COVID-19 bedingte Pandemie einen neuen Termin geben. Der jährliche Karrieretreffpunkt für die gesamte Med-Branche findet nun im Oktober in Wien statt. Besucherinnen und Besucher können sich auf der Messe zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Karriereaussichten im Bereich der Medizin informieren.

Willkommen in der eigenen Praxis

Unter diesem Motto stellen im Rahmen der „Praxisgründungstage“, Österreichs erstem Kongress rund um die Gründung einer eigenen Praxis, Expertinnen und Experten verschiedener Branchen alles Wesentliche rund um die Gründung und Betriebsführung einer Ordination vor. Nach dem großen Erfolg in Wien findet der Kongress heuer erstmals auch in Salzburg statt. Besucherinnen und Besucher erfahren auf dem Kongress alles zu den Themen Immobilien, Architekt, Steuerberatung, EDV, Labor, Marketing und Finanzierung.



Der Eintritt ist für Besucherinnen und Besucher kostenfrei. Weitere Details und Anmeldemöglichkeit gibt es auf www.karrieretage.at und www.praxisgruednungstage.at.

Praxisgründungstage 2020 Salzburg – Kongress rund um die Gründung einer eigenen Ordination

Datum: 16.10.2020, 10:30 - 16:30 Uhr

Ort: PMU Salzburg, Haus C

Strubergasse 21, 5020 Salzburg, Österreich

Url: https://www.praxisgruendungstage.at/

Karrieretage 2020 Wien – Messe für Beruf, Aus– und Weiterbildung für Gesundheitsberufe

TAG 1 - DIENSTAG, 13. OKTOBER 2020

Schwerpunkt: Pflegeberufe, Gesundheitsberufe und Weiterbildung im Gesundheitsbereich



TAG 2 - MITTWOCH, 14. OKTOBER 2020

Schwerpunkt: Ärztliche und pharmazeutische Berufe

Datum: 13.10.2020, 10:30 - 16:30 Uhr

Ort: Van-Swieten-Saal

Van-Swieten-Gasse 1a, 1090 Wien, Österreich

Url: https://www.karrieretage.at

