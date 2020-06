Oö. Volksblatt: "Hausverstand nötig" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 16. Juni 2020

Linz (OTS) - In Europa darf man aufgrund der rückläufigen Corona-Zahlen derzeit erleichtert durchatmen. Die Grenzen öffnen sich immer weiter. Und auch im Alltag kehrt immer mehr Normalität zurück. So gibt es bis auf einige Ausnahmen etwa in Apotheken und öffentlichen Verkehrsmitteln keine Maskenpflicht mehr. Das alles trägt verständlicherweise dazu bei, dass das Thema Corona in den Hintergrund rückt.

Die Gefahr ist aber immer noch real. Das zeigt ein Blick etwa nach Peking oder nach Indien. Dort scheint Corona wieder aufzuflammen, weshalb erneut rigorose Abschottungsmaßnahmen getroffen wurden. Im Falle Chinas ist dies nicht zuletzt deshalb auffallend, weil dort die Behörden die Epidemie bereits im Griff zu haben glaubten und es Wochen mit kaum Neuinfektionen gegeben hatte.

Das sollte allen eine Lehre sein, auch in Europa, wo die Infektionszahlen derzeit niedrig sind und die Pandemie eingedämmt scheint. Wir alle dürfen uns nicht zu Sorglosigkeit hinreißen lassen. Ob es wirklich vernünftig ist, zu Tausenden an die Party-Lokationen Mallorcas zu fliegen, wie dies deutsche Urlauber gestern getan haben, sei dahingestellt. Sicherer ist es, weiter auf Vernunft und Hausverstand zu setzen. Und Urlaub in Österreich ist da wohl kein Fehler.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at