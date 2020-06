Grüne/Hamann und Neßler erfreut über zusätzliches Geld für Sommerbetreuung

30 Millionen aus der Gemeindemilliarde für Kinderbetreuung

Wien (OTS) - Kinderbetreuungsangebote sind immer wichtig. In diesem Corona-Sommer jedoch noch mehr als sonst. Familien waren in den vergangenen Monaten ganz besonderen Belastungen ausgesetzt: „Kinder und Jugendliche haben massiv gelitten“, sagt die grüne Familiensprecherin Barbara Neßler, „sie konnten ihre Freunde nicht sehen, waren in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt und mussten über lange Zeit hinweg auf Schule, Spiele und Freiräume verzichten.“ Auch für Eltern war die Phase des Home-Schoolings anstrengend, viele mussten bereits ihren Jahresurlaub aufbrauchen. „Umso wichtiger ist es, dass allen Familien in einer solchen Stressituation gute, niederschwellige und verlässliche Kinderbetreuung zur Verfügung steht“, so Neßler. „Das ist auch ein Beitrag zu ihrer psychischen Gesundheit.“

Den Gemeinden, die für Sommerbetreuung zuständig sind, aber häufig mit schmerzhaften Einnahmenverlusten kämpfen, greift die Bunderegierung nun mit der „Gemeindemilliarde“ unter die Arme. Drei Prozent dieser Summe, also insgesamt 30 Millionen Euro, sollen speziell für die Erweiterung des Kinderbetreuungsangebots verwendet werden. „Damit können etwa Kindergärten in den Ferienmonaten durchgehend geöffnet halten, oder Vereine gefördert werden, die Sport-, Spiel- oder Kreativcamps organisieren“, so Bildungssprecherin Sibylle Hamann. „Für die Kinder heißt das, dass sie den Sommer gemeinsam mit anderen sinnvoll verbringen können, Neues ausprobieren, Spaß haben und dabei wichtige Lernerfahrungen machen“, betont Hamann auch den bildungspolitischen Aspekt dieser Maßnahme – „Zeit vor dem Bildschirm haben sie während des Heimunterrichts ja schon mehr als genug verbracht.“

Für eine kleine Gemeinde mit 2000 Einwohner*innen macht diese Förderung etwa 6.000 Euro aus. Für die Großstadt Wien summiert sie sich auf den stattlichen Betrag von 7 Millionen Euro. Auch ökonomisch kann diese Investition nur Vorteile bringen, sind die grünen Abgeordneten überzeugt: Wenn die Konjunktur anspringt, müssen Unternehmen offene Stellen besetzen können. „Und das gelingt am besten, wenn Eltern sich keine Sorgen um ihre Kinder machen müssen.“

