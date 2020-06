MolecuLight i:X®-Plattform für 9.000 Einrichtungen des Gesundheitswesens über MAGNET GROUP GPO verfügbar

Toronto (ots/PRNewswire) - Führende Einkaufsgemeinschaft anerkennt Point-of-Care-Gerät MolecuLight i:X zum Nachweis von Bakterien und für die digitale Wundvermessung für seine nationalen Mitglieder

MolecuLight Inc., der weltweit führende Anbieter von tragbaren Fluoreszenz-Geräten für die Visualisierung von Wunden in Echtzeit, gab die Verfügbarkeit seiner Plattform MolecuLight i:X® für 9.000 Einrichtungen des Gesundheitswesens in den USA mithilfe seiner neuen Geschäftsvereinbarung mit der MAGNET GROUP GPO bekannt.

MAGNET GROUP ist als eine der ältesten und erfahrensten US-amerikanischen Einkaufsgemeinschaften (Group Purchasing Organizations, kurz: GPO) in zwanzig Bundesstaaten und dem District of Columbia tätig. MAGNET GROUP bemüht sich im Namen seiner 9.000 Mitgliedsunternehmen, darunter Krankenhäuser, Einrichtungen der alternativen Pflege, Arztpraxen und Kliniken, um Zugang zu und Verträge mit Anbietern medizinischer Grundausrüstung. MolecuLight ist nun eingetragener Partner und sein Gerät zum Nachweis von Bakterien, i:X, ist für die Mitglieder der MAGNET GROUP im Gesundheitsbereich in den USA verfügbar.

"Wir freuen uns sehr darüber, ein eingetragener Partner der MAGNET GROUP zu sein und so mehr als 9.000 Einrichtungen des Gesundheitswesens den Zugang zu unserer diagnostischen Bildgebungsplattform für ihre jeweiligen Wundversorgungseinrichtungen zu ermöglichen," so Anil Amlani, CEO bei MolecuLight. "In unserem Bestreben, im Bereich der Bakterienerkennung und der digitalen Wundflächenmessung am Point-of-Care zum medizinischen Standard zu gehören, wird uns diese neue Vereinbarung helfen, die wachsende Nachfrage nach unserer Technologie zügig zu decken und unsere Reichweite für neue Anwender des MolecuLight i:X zu vergrößern."

Der MolecuLight i:X ist das einzige Point-of-Care-Gerät, das die Bildgebung von Wunden mittels Fluoreszenz auf Vorhandensein, Lokalisierung und Konzentration von Bakterien ermöglicht. Partner der MAGNET GROUP können von dem Erstattungsmechanismus für dieses Verfahren profitieren, unter anderem für:

die Arbeit des Arztes durch zwei CPT®-Codes ( C urrent P rocedural T erminology - Cat. III), und

Diese CPT- und APC- Codes werden am 1. Juli 2020 aktiviert.

Im Rahmen ihrer neuen Geschäftsvereinbarung werden die MAGNET GROUP und MolecuLight die MolecuLight i:X- Plattform an die 9.000 Mitglieder der Einkaufsgemeinschaft im Bereich des Gesundheitswesens vermarkten. Die umfassenden Schulungen von MolecuLight (vor Ort in der Klinik, virtuell und per E-Learning) sowie die Support-Programme sind außerdem für die Mitglieder der MAGNET GROUP verfügbar.

Neben der Zusammenarbeit mit Einkaufsgemeinschaften wie der MAGNET GROUP verfügt MolecuLight außerdem über ein in ganz Nordamerika tätiges Direkt-Team Sales and Clinical Applications für den Verkauf und für klinische Anwendungen.

*CPT ist eine eingetragene Handelsmarke der American Medical Association

Informationen zu MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) ist ein Privatunternehmen im Bereich medizinischer Bildgebung, das eine gesetzlich geschützte Fluoreszenz-Bildgebungsplattform entwickelt hat, die es auf zahlreichen klinischen Märkten vertreibt. Das erste kommerziell verfügbare Gerät von MolecuLight, das MolecuLight i:X ®, dient der Fluoreszenz-Bildgebung in Echtzeit und wird weltweit, gemeinsam mit Zubehörteilen, angeboten, um Bakterien nachzuweisen sowie Wunden digital zu vermessen, und stellt für den weltweiten Markt für Wundbehandlungsprodukte ein Handgerät für die Vor-Ort-Diagnose bereit. MolecuLight i:X versorgt Ärzte mit Informationen über die fluoreszierenden Eigenschaften von Wunden mit Bakterien. So können verbesserte Diagnose- und Behandlungsentscheidungen getroffen werden. Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige fluoreszenzbasierte Bildgebungstechnologie weltweit auch auf anderen Märkten mit relevantem und ungedecktem Bedarf, darunter Lebensmittelsicherheit, Verbraucher-Kosmetika und weitere wichtige industrielle Märkte.

MolecuLight ist weltweit über seinen Hauptsitz MolecuLight Inc. (Kanada) und seine Niederlassungen in verschiedenen Ländern tätig, darunter MolecuLight Corp. (USA), MolecuLight GmbH (Deutschland), MolecuLight France, MolecuLight UK Ltd., MolecuLight Italy S.R.L. und MolecuLight Holland B.V. Lokale MolecuLight-Teams für Vertrieb und klinische Anwendung unterstützen die Kunden durch klinische Demonstrationen und ein umfassendes MolecuLight-Schulungsprogramm sowie bei der Nutzung von i:X im klinischen Alltag.

Informationen zur MAGNET GROUP

MAGNET GROUP, eine der ältesten und erfahrensten US-amerikanischen Einkaufsgemeinschaften (Group Purchasing Organizations, kurz: GPO), umfasst 9.000 Mitglieder. Es handelt sich bei der 1979 gegründeten MAGNET GROUP um eine Einkaufsgemeinschaft mit einem Portfolio, das sich auf Investitionsgüter und kleine medizinische Geräte, einrichtungsbezogene Produkte, ausgewählte medizinische Produkte, Personaldienstleistungen, Technologie und andere Dienstleistungen spezialisiert hat. Getreu dem Leitspruch "Your Other GPO" steht die MAGNET GROUP für eine einfache sekundäre Beschaffung von Qualitätsverträgen.

Zu den Mitgliedern gehören verschiedenste Arten von Gesundheitsdienstleistern, aber auch andere Einrichtungen außerhalb des Gesundheitswesens, wie Gemeinden und Universitäten. Mitglieder der MAGNET GROUP haben die Wahl aus über 200 einfachen GPO-Verträgen ohne Mengeneinhaltung oder Dienstleistungspakete; Mitgliedsbeiträge oder Gebühren fallen dabei in keinem Fall an. Weitere Informationen zur MAGNET GROUP erhalten Sie bei der Präsidentin Diane T. Mase unter dmase @ magnetgroup.com.

