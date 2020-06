Erfolgreiche ORF-Festspiele zum 90. Geburtstag von Otto Schenk

Bis zu 2,752 Millionen feierten mit Otti in ORF 1, ORF 2 und ORF III

Wien (OTS) - Am 12. Juni 2020 feierte Grand Seigneur Otto Schenk seinen 90. Geburtstag – und mit ihm die ORF-Zuseherinnen und -Zuseher. So erreichte der Ende Mai gestartete TV-Programmschwerpunkt in ORF 1, ORF 2 und ORF III mit u. a. Bühnen- und Film-Highlights, TV-Porträts und Gesprächsformaten einen weitesten Seherkreis von 2,752 Millionen Menschen und damit 36 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Allein am feiertagsbedingt verlängerten ORF-Geburtstagswochenende, das den Höhepunkt der „Otti“-Festspiele im Fernsehen markierte, waren 2,236 Millionen dabei, das sind 30 Prozent der TV-Bevölkerung 12+. Besonders erfreuliche Werte verzeichnete dabei ORF III am Samstag, dem 13. Juni, mit 6,4 Prozent Tagesmarktanteil und damit den besten Sendetag seiner Geschichte. Der weiteste Seherkreis von ORF III am Wochenende lag bei 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, das sind 17 Prozent der TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Die Top-5-Sendungen mit Otto Schenk in ORF 1 und ORF 2:

Das neue TV-Porträt „Der Menschendarsteller – Otto Schenk zum 90. Geburtstag“ (11. Juni, 22.00 Uhr, ORF 2: 566.000, 23 % MA), „Willkommen Österreich“ mit dem Jubilar (2. Juni, 22.00 Uhr, ORF 1:

420.000, 17 % MA), die Filmkomödie „August der Glückliche“ (11. Juni, 22.40 Uhr, ORF 2: 319.000, 19 % MA), Schenks Besuch bei „Stöckl.“ (28. Mai, 23.11 Uhr, ORF 2: 285.000, 19 % MA) und „Seitenblicke – Sommerfrische“ zu Gast in Otto Schenks Urlaubsrefugium am Irrsee (12. Juni, 18.20 Uhr, ORF 2: 175.000, 17 % MA).

Die Top 3 der meistgesehenen Sendungen in ORF III:

„Lacherfolge mit Otto Schenk und Helmuth Lohner“ (13. Juni, 20.15 Uhr: 227.000, 9,7 % MA), „Alles Gute Otto Schenk! – Die Geburtstagsgala mit Michael Niavarani“ (14. Juni, 20.15 Uhr: 193.000, 5,9 % MA) und „Otto Schenk – Perlen des Humors“ (13. Juni, 21.50 Uhr:

163.000, 7 % MA).

Alle Reichweitenangaben sind Durchschnittswerte.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at