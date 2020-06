Hürdenlauf vom Arbeitsunfall bis zur Versehrtenrente: AK kritisiert Umgang der AUVA mit Versicherten

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Wer wegen eines Arbeitsunfalls in der Erwerbsfähigkeit eingeschränkt ist, hat unter Umständen Anspruch auf eine Versehrtenrente. Diese wird von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) zuerkannt. Allerdings hat die AUVA bei der Beurteilung von Arbeitsunfällen in letzter Zeit eine deutlich härtere und restriktivere Gangart eingelegt.

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, 18. Juni 2020, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock , informieren wir Sie über die fragwürdigen Praktiken der AUVA, Arbeitsunfälle nicht anzuerkennen und Verfahren unnötig in die Länge zu ziehen.



Für viele Versicherte wird der Antrag auf die zustehende Leistung zu einem zermürbenden Hürdenlauf vom Arbeitsunfall bis zur Versehrtenrente: AK kritisiert Umgang der AUVA mit Versicherten.



Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und die AK-Sozialrechtsexpertin Dr.in Ulrike Schlager zur Verfügung.

Datum: 18.06.2020, 11:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

