Änderung im Management der Wiener Börse AG

Ludwig Nießen zieht sich nach 3 Jahrzehnten zurück, Christoph Boschan (CEO) und Petr Koblic (CFO) übernehmen Agenden

Wien (OTS) - Ludwig Nießen, Chief Technology und Operating Officer (CTO/COO) der Wiener Börse, wird sein Vorstandsmandat nach dem 1. Juli 2020 auf eigenen Wunsch nicht mehr ausüben. Mit großem Bedauern hat heute der Aufsichtsrat seinem Wunsch entsprochen. Nießen, 63, bleibt der Wiener Börse weiter eng verbunden. Er wird dem Unternehmen noch beratend zur Seite stehen sowie auch weiterhin Aufsichtsratsmandate in Beteiligungsgesellschaften für die Börse ausüben. Der Vorstand der Wiener Börse setzt sich fortan aus Christoph Boschan, Chief Executive Officer, und Petr Koblic, Chief Financial Officer, zusammen, die seine Agenden übernehmen.

„Mit seinem nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung von effizienten Kapitalmarkt-Infrastrukturen in Zentraleuropa hat Ludwig Nießen einen prägenden Einfluss auf die Märkte in der Region ausgeübt. Leuchtturmprojekte, wie die Einführung des ersten elektronischen Handelssystems, dem Aufbau des österreichischen CCPs, die Anbindung internationaler Handelsteilnehmer und die Beteiligung an Energiebörsen gingen maßgeblich auf ihn zurück. Das Wachstum der letzten Jahre wäre ohne sein Mitwirken nicht möglich gewesen. Ich danke ihm im Namen des gesamten Aufsichtsrates für die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit“ , sagt Heimo Scheuch, Aufsichtsratspräsident der Wiener Börse AG. „Die Wiener Börse ist mit ihrer guten Aufstellung und einem eingespielten Team bestens gerüstet, ihre Position als zentraleuropäische Infrastrukturplattform auch in Zukunft weiter zu festigen.“

„Es war eine große Ehre, die Ausrichtung der Wiener Börse gemeinsam mit Ludwig Nießen zu gestalten. Davon zeugen nicht zuletzt der hohe Anteil an internationalen Kunden und deren essenzieller Beitrag zu unserem wirtschaftlichen Erfolg. Selten hatte ich das Privileg einer angenehmeren Zusammenarbeit unter Vorstandskollegen. Ich bin froh, dass er dem Haus weiter verbunden bleibt“ , ergänzt Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse AG.

" Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Nach einem erfüllten Berufsleben in der Wiener Börse möchte ich altersbedingt leiser treten und lege daher meine Vorstandsfunktion nieder. Gleichzeitig freue ich mich, in einem reduzierten Rahmen der Börse weiterhin verbunden zu bleiben. Die operativen Aktivitäten sind bei meinen langjährigen Kollegen und Experten in den allerbesten Händen, “ sagt Ludwig Nießen, scheidender CTO/COO der Wiener Börse AG.

Über die Wiener Börse

Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu globalen Märkten. Sie betreibt die Börsenplätze Wien und Prag. Notierte Unternehmen profitieren dort von maximaler Liquidität, Anlegern bietet sie als Marktführerin schnellen und günstigen Handel. Die Wiener Börse sammelt und verteilt Kursdaten und berechnet die wichtigsten Indizes für ein Dutzend Märkte der Region. Dank ihres einzigartigen Know Hows vertrauen auch die Nationalbörsen in Budapest, Zagreb und Laibach auf die IT-Dienstleistungen der Wiener Börse. Darüber hinaus ist sie an weiteren Energiebörsen und Clearinghäusern der Region beteiligt.

