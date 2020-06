Zum 5. Geburtstag: spusu mit neuen Tarifangeboten

Neue Tarifangebote zur Jubiläumsfeier des Mobilfunkanbieters sind ab heute verfügbar

Wien (OTS) - Mit dem Start des Mobilfunkanbieters spusu, am 15. Juni 2015, wurde die bislang starre Mobilfunkbranche kräftig aufgewirbelt. Damit leistete das Unternehmen einen wesentlichen Beitrag für die positive Entwicklung im österreichischen Mobilfunksektor. Heute zählt spusu mit weit über 300.000 Kunden zu den am schnellsten wachsenden Anbietern im Land. Heute feiert spusu sein 5-jähriges Jubiläum mit neuen Tarifaktionen.

Die zufriedensten Kunden aus 800 getesteten Marken, mit der höchsten Kundenzufriedenheit (Net Promoter Index) und der größten Weiterempfehlung (Brand Lovers), dazu ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und aktueller Testsieger einer ganzen Branche: So liest sich – kurz zusammengefasst – die Erfolgsgeschichte von spusu in Österreich.

Eine Bilanz, auf die man beim Telekommunikationsunternehmen zurecht stolz ist: "Genau heute vor 5 Jahren sind wir als Mobilfunkanbieter in Österreich gestartet. In dieser Zeit haben wir sehr viel erreicht. Besonders schätzen wir die hervorragende Beziehung zu unseren Kunden im Sinne unserer Unternehmensphilosophie 'einfach. menschlich. fair' und freuen uns, dass die spusu Familie auch in den nächsten 5 Jahren noch kräftig wächst", resümiert spusu Geschäftsführer Franz Pichler.

Aktuell arbeitet spusu an seiner Rolle als vierter großer Netzbetreiber Österreichs. In Niederösterreich und Burgenland beginnen aktuell bereits die Umsetzungen des eigenen 5G-Netzes.

Besondere Tarifangebote zum 5-jährigen Jubiläum

In Österreich feiert spusu mit neuen Tarifangeboten und setzt dabei auf die eigenkreierten und beliebten Jahrestarife. Folgende Geburtstagstarife stehen ab sofort für alle Kunden zur Verfügung:

spusu Jahrestarif 5: 500 Min, 500 SMS, 5 GB (davon 3,13 GB EU-Roaming) und 12 GB daten.trans.fair um

einmalig 79 Euro/Jahr

spusu Jahrestarif 10: 500 Min, 500 SMS, 10 GB (davon 3,73 GB EU-Roaming) und 22 GB daten.trans.fair um

einmalig 94 Euro/Jahr

spusu Jahrestarif 15: 500 Min, 500 SMS, 15 GB (davon 3,93 GB EU-Roaming) und 32 GB daten.trans.fair um

einmalig 99 Euro/Jahr



Alle Tarife sind auch als "fix"-Variante wählbar, bei der die monatlichen Freieinheiten nicht überschritten werden können.

spusu 21.000: 500 Min, 500 SMS, 20 GB (davon 5,48 GB EU-Roaming) und 42 GB daten.trans.fair um 11,50 Euro pro Monat

