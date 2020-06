Studie von United Nations Global Compact und Russell Reynolds Associates findet Eigenschaften nachhaltiger Führungskräfte

New York (ots/PRNewswire) - Erster Bericht seiner Art definiert die speziellen Eigenschaften nachhaltig tätiger, unternehmerischer Führungskräfte und drängt auf umfassende Neugestaltung der Auswahl von Leitungskräften und Aufsichtsräten

Der Globale Pakt der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact) hat heute in Zusammenarbeit mit Russell Reynolds Associates, einer führenden Firma für Suche und Beratung von Führungskräften, den Bericht "Leadership for the Decade of Action" (Führung für das Jahrzehnt der Maßnahmen) herausgegeben.

Der Bericht sollte von Führungskräften der Wirtschaft in Erfahrung bringen, wie sie die Nachhaltigkeit in Gesamtstrategie, Betrieb und Engagement Beteiligter integrieren und was dies für die Auswahl der Mitglieder von Aufsichtsräten und leitender Führungskräfte bedeutet. Der Bericht enthüllt den dringenden Bedarf nach umwälzenden wirtschaftlichen Führungskräften, die über kurzfristige Gewinne hinaus die langfristige Nachhaltigkeit unserer Welt zu einer geschäftlichen Top-Priorität machen - in der Firma und im Ökosystem.

Der Bericht wird anlässlich des 20. jährlichen Führungsgipfels des UN Global Compact am 15. Juni von Lise Kingo, CEO und Executive Director des United Nations Global Compact, und Clarke Murphy, CEO von Russell Reynolds Associates, vorgestellt. Auf Ihre Präsentation folgt eine Podiumsdiskussion mit Jim Hagemann Snabe, Vorsitzender von Maersk und Siemens, und Ilian Mihov, Dekan der INSEAD. Weitere Details sind hier zu finden.

Die Welt ist dabei, die Ziele für nachhaltige Entwicklung für das Jahr 2030 zu verfehlen, und die COVID-19-Pandemie hat fundamentale Schwächen unserer globalen Systeme weiter offengelegt. Dies bietet Aufsichtsräten und leitenden Führungskräften eine signifikante Gelegenheit, die Nachhaltigkeit zum Zentrum ihrer unternehmerischen Zwecke und Strategien zu machen. Einer Analyse von Russell Reynolds Associates zufolge aber spielt Erfahrung in oder Interesse an der Nachhaltigkeit nur bei 4 % aller Berufungen von Führungskräften und leitenden Führungskräften eine Rolle.

Lise Kingo, CEO und Executive Director des UN Global Compact, sagte dazu: "Soll die Welt verändert werden, muss sich die Führung verändern. Im Rahmen der Erholung von COVID-19 bedeutet unser fraglicher Fortschritt in Bezug auf Ziele des Jahres 2030, dass die Aufnahme von Nachhaltigkeit in Strategie und Betrieb des Geschäfts nicht nur richtig sondern clever ist. Aufgeklärte CEOs und Aufsichtsratsmitglieder wissen, dass Erfolg heutzutage Nachhaltigkeit bedeutet. Führungskräfte überall müssen ehrgeiziger und für die nachhaltige Änderung aktiv werden. Dies ist der Moment für Top-Management und Aufsichtsräte, solche entscheidenden Kompetenzen im Unternehmen zu vertreten und zu entwickeln."

Clarke Murphy, Chief Executive Officer von Russell Reynolds Associates, sagte: "Nachhaltige Leitung ist mehr als nur wünschenswert. Sie ist eine zwingende und entscheidende geschäftliche Anforderung, deren sich die Beteiligten weltweit immer bewusster werden, darunter Aktionäre, Verbraucher, Mitarbeiter, Regierungen und Gesellschaften. Die Krise durch COVID-19 hat offengelegt, dass die Wirtschaft eine entscheidende Rolle dabei spielt, hartnäckige Herausforderungen an Gesellschaft und Ökonomie anzugehen. Unser Aufruf gilt geschäftlichen Führungspersönlichkeiten der neuen Generation: Sie sorgen für langfristiges Wachstum, indem sie die Nachhaltigkeit in die geschäftliche Strategie integrieren. Russell Reynolds Associates wird in seiner Arbeit mit Firmen die Nachhaltigkeit zu einem zentralen Aspekt ihrer Führungsteams machen."

Um herauszufinden, wie Unternehmen die Nachhaltigkeit zu einem zentralen Aspekt der Kultur und Leitung machen können, haben Russell Reynolds Associates und UN Global Compact umfassende Befragungen und Hintergrundanalysen einer Gruppe von ca. 60 Pionieren der Nachhaltigkeit durchgeführt: CEOs und Aufsichtsratsmitglieder verschiedener Kontinente und Branchen, die auf eine überzeugende Geschichte des Fortschritts bei Nachhaltigkeitszielen im Zusammenwirken mit guten Geschäftsergebnissen zurückblicken können.

Die Analyse definiert die Eigenschaften, Maßnahmen und speziellen Führungsqualitäten, welche für den Erfolg nachhaltiger Leitungskräfte verantwortlich sind. Sie vereinen das Bewusstsein der Nachhaltigkeit mit einer Palette individueller Führungsqualitäten:

Systemdenken auf mehreren Ebenen : Das Zusammenspiel der Systeme Geschäft, Gesellschaft und Umwelt wird gesehen und es werden Entscheidungen getroffen, die Nachhaltigkeit zu einem Wettbewerbsvorteil machen.

: Das Zusammenspiel der Systeme Geschäft, Gesellschaft und Umwelt wird gesehen und es werden Entscheidungen getroffen, die Nachhaltigkeit zu einem Wettbewerbsvorteil machen. Stakeholder-Einfluss : Beteiligte werden nicht "gemanagt", sondern aktiv an Entscheidungen und deren Umsetzung beteiligt.

: Beteiligte werden nicht "gemanagt", sondern aktiv an Entscheidungen und deren Umsetzung beteiligt. Disruptive Innovation : Es besteht der Wille, herkömmliche Ansätze zu verwerfen und Bürokratie zu überwinden. Dies geschieht im Dienste disruptiver Innovation, welche den Kompromiss zwischen Nachhaltigkeit und Profit aufhebt.

: Es besteht der Wille, herkömmliche Ansätze zu verwerfen und Bürokratie zu überwinden. Dies geschieht im Dienste disruptiver Innovation, welche den Kompromiss zwischen Nachhaltigkeit und Profit aufhebt. Langfristige Aktivität: Es gibt nicht einfach eine langfristige Orientierung, sondern es werden anspruchsvolle Nachhaltigkeitsziele gesetzt und zu deren Verfolgung rigorose, abgestimmte Maßnahmen getroffen.

Informationen zum United Nations Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) Der United Nations Global Compact ist eine spezielle Initiative des UN-Generalsekretärs und ruft Unternehmen aus der ganzen Welt dazu auf, ihren Betrieb und ihre Strategien gemäß zehn universeller Prinzipien aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung zu gestalten. Der UN Global Compact wurde im Jahr 2000 mit dem Ziel aus der Taufe gehoben, die Wirtschaftswelt bei der Umsetzung der Ziele und Werte der UN durch verantwortliche unternehmerische Praxis zu leiten und zu unterstützen. Mit mehr als 10.000 Firmen und 3.000 weiteren Unterzeichnern aus über 160 Ländern sowie 68 örtlichen Netzwerken handelt es sich um die größte Nachhaltigkeitsinitiative der Geschäftswelt. Weitere Informationen erhalten Sie in den sozialen Netzwerken unter @globalcompact sowie auf unserer Website unter unglobalcompact.org.

Informationen zu Russell Reynolds Associates Russell Reynolds Associates ist eine weltweit tätige Firma der Bereiche Suche und Beratung von Führungskräften. Unsere mehr als 470 Berater in 46 Niederlassungen arbeiten mit Aktiengesellschaften, Privatunternehmen und gemeinnützigen Organisationen aus allen Branchen und Regionen zusammen. Wir helfen unseren Klienten dabei, Teams umwälzender Führungskräfte zusammenzustellen, die die Herausforderungen von heute bestehen und die digitalen, wirtschaftlichen und politischen Trends vorhersehen können, welche das weltweite wirtschaftliche Klima bestimmen. Wir helfen Aufsichtsräten mit ihrer Struktur, Kultur und Effektivität und finden, beurteilen und definieren die optimale Leitung von Unternehmen: Unsere Teams bringen jahrzehntelange Erfahrung ein, um gemeinsam mit unseren Klienten deren komplexeste Führungsfragen zu lösen. Wir sind hier, um weltweit die Art der Führung zu verbessern. www.russellreynolds.com



Medienkontakte:



Russell Reynolds Associates

Amy Scissons Russell Reynolds Associates +1 (212) 590-0460

amy.scissons @ russellreynolds.com



UN Global Compact

Alex Gee +44 7887 804594 alex @ mackworthassociates.com



Dan Thomas UN Global Compact 917-225-1913

thomas @ unglobalcompact.org



PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1180371/Leadership_for_the_Decade_of_Action_2020.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/491408/Russell_Reynolds_Associates_Logo.jpg