kinderuni.online: Heute startet die Registrierung!

Wien (OTS) - Der kinderuni.online-Sommer rückt näher: Heuer wird die KinderuniWien 2020 nicht vor Ort an den beteiligten Universitäten und Fachhochschulen stattfinden, sondern ab 6. Juli auf kinderuni.online

10 Wochen lang spannendes Programm für alle neugierigen Kinder anbieten!

Rund um die Uhr, ortsunabhängig und ohne Qual der Wahl: Einblick in alle Wissenschaftsdisziplinen

So funktioniert kinderuni.online: Jede Woche gehen neue Themengebiete online und zeigen die Fächervielfalt der beteiligten Universitäten. Die Wissenschafter*innen bieten mit Videos, Podcasts, Artikeln oder Postern einen Zugang zu ihren Forschungsbereichen und geben mit Hilfe von Steckbriefen Einblicke in ihr Leben und ihre Arbeit. Ergänzt wird jeder Beitrag mit interaktiven Elementen im Quizformat, bei dem die jungen Studierenden Geistesblitze sammeln.

Als besonderes Highlight gibt es jeden Mittwoch um 17 Uhr eine Familienvorlesung im Online-Live-Stream; dabei können via Chat auch direkt Fragen an die Wissenschafter*innen gestellt werden.



Termine für kinderuni.online

Heute, am 15. Juni um 17 Uhr startet die Registrierung auf kinderuni.online – diese ist notwendig, um den Zugangscode für die Programmbeiträge zu bekommen. Die Registrierung sowie der Einstieg auf kinderuni.online stehen allen Kindern kostenlos zur Verfügung und sind jederzeit möglich, da es keine begrenzte Teilnehmer*innenanzahl oder Laufzeit gibt. Und kinderuni.online ist von überall aus erreichbar – ob vom Park, vom Freibad oder von der Couch – alle Kinder im gesamten deutschsprachigen Raum sind eingeladen, die Welt der Wissenschaft zu erkunden!

Nach der Registrierung können die Teilnehmer*innen das kinderuni.online-Starterpaket bestellen samt Studienausweis, Kix! - Dein KinderuniMagazin und Forschungstagebuch. Im Forschungstagebuch halten die Studierenden ihre individuellen Erkenntnisse dieses Kinderuni-Sommers fest.

Bei all jenen, die das Starterpaket bis 25. Juni bestellen, landet die Kinderuni kostenlos im Briefkasten!

Forschungsstart ist am 6. Juli mit der Universität Wien inklusive Digitalisierungsschwerpunkt brought to you by A1 Telekom Austria. Anschließend werden Woche für Woche die Angebote der Universität für Bodenkultur Wien, der Medizinischen Universität Wien, der Wirtschaftsuniversität Wien, der Veterinärmedizinischen Universität Wien, der Technischen Universität Wien sowie der FH Campus Wien online gestellt. Zusätzliche Themenwochen bieten das Institute for Science und Technology Austria und die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) an. Und zum Ende des Sommers wird noch eine Woche lang zu „Klima und Energie“ geforscht.



Damit ist garantiert: kinderuni.online kann gar nicht langweilig werden – es gibt den ganzen Sommer über immer wieder neue Wissenschaftsdisziplinen zu entdecken!

Sponsionsurkunde – aber sicher!

Auch wenn die KinderuniSponsion heuer nicht im Großen Festsaal der Universität Wien abgehalten werden kann, müssen kinderuni.online-Absolvent*innen nicht auf ihre Urkunde verzichten. Aber wie sie dazu kommen, das bleibt vorläufig eine Überraschung.



Weitere Informationen auf kinderuni.at oder auf kinderuni.online.

