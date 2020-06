Lotto: Jackpot! Am Mittwoch geht es um 1,4 Millionen Euro

Doppeljackpot beim Joker – eine halbe Million wartet

Wien (OTS) - Nachdem es in den vergangenen vier Lotto Runden insgesamt fünf Sechser gegeben hat, war ein Jackpot statistisch gesehen schon überfällig. Nun, der ist am Sonntag eingetreten. Die „sechs Richtigen“ – unter Nichtbeteiligung der Dreißiger-Zahlen – waren auf keinem Wettschein angekreuzt, und so geht es am kommenden Mittwoch um rund 1,4 Millionen Euro.

Sechs Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils rund 16.000 Euro. Zwei Wiener und zwei Niederösterreicher kreuzten ihren Gewinn jeweils auf einem Normalschein an, zwei Spielteilnehmer, die ihre Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben hatten, waren jeweils per Quicktipp erfolgreich.

LottoPlus

Einen vollen Erfolg landete ein Wiener bei LottoPlus. Er erzielte per Normalschein einen Solo-Sechser und gewann mehr als 212.600 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Wettschein mit der richtigen Zahlenkombination, und somit wartet am Mittwoch ein Doppeljackpot. Dabei wird es um rund 500.000 Euro gehen.

TopTipp

Ein Spielteilnehmer aus Vorarlberg räumte bei TopTipp mächtig ab: Er versuchte sein Glück mit einem 5er-Tipp, setzte also auf fünf Zahlen, und alle fünf waren unter den sechs gezogenen Lotto Zahlen. Dies brachte ihm den TopTipp Höchstgewinn von 75.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14. Juni 2020

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 695.661,18 – 1,4 Mio. warten 6 Fünfer+ZZ zu je EUR 15.942,20 113 Fünfer zu je EUR 923,40 299 Vierer+ZZ zu je EUR 104,60 4.610 Vierer zu je EUR 37,70 6.923 Dreier+ZZ zu je EUR 11,30 66.743 Dreier zu je EUR 4,70 193.599 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 09 12 17 20 28 45 Zusatzzahl 05

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14. Juni 2020

1 Sechser zu EUR 212.629,90 44 Fünfer zu je EUR 1.131,90 2.157 Vierer zu je EUR 20,60 36.288 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 06 09 11 25 34 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14. Juni 2020

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 357.999,95 – 500.000 Euro warten 12 mal EUR 8.800,00 71 mal EUR 880,00 839 mal EUR 88,00 8.450 mal EUR 8,00 87.759 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 8 6 9 8 0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at